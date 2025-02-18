В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв’язку — Finance.ua
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В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв’язку

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В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв’язку
В Україні запровадили європейську норму для покращення мобільного зв’язку
Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій. Такими чином в Україні імплементовано європейський регламент щодо Small cells.
Про це повідомляє НКЕК.
«Для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в комісії, малопотужні базові станції — це радіообладнання малої потужності для покриття невеликої території. Таке радіообладнання може бути встановлене у приміщенні або на відкритому повітрі.
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«Small cells забезпечують високоякісне, безпечне покриття стільникового зв’язку в приміщенні та поза ним, доповнюючи операторську мережу для покращення покриття, додавання цільової ємності та підтримки нових послуг і взаємодії з користувачами», — пояснили в комісії.
Для використання малопотужних базових станцій є безліч сценаріїв — використання у бізнес-парках, офісних та торговельних центрах, пасажирських терміналах, для розгортання приватних мереж 4G та 5G, забезпечення достатньої ємності мереж у густонаселених районах міст та інше, додали у НКЕК.
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Нагадаємо, операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах планового або аварійного відключення електропостачання.
Мобільні оператори мусять забезпечити електроживлення власних або орендованих технічних засобів електронних комунікацій від джерел автономного електроживлення (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей тощо)
За матеріалами:
РБК-Україна
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