Як зекономити на мобільному зв’язку в Європі: поради для мандрівників — Finance.ua

Як зекономити на мобільному зв’язку в Європі: поради для мандрівників Сьогодні 17:22 — Особисті фінанси

Як зекономити на мобільному зв’язку в Європі: поради для мандрівників

Поїздки за кордон завжди приносять нові враження, але неприємним сюрпризом може стати величезний рахунок за мобільний зв’язок. Роумінг у Європі може коштувати дорого, якщо не знати про доступні способи економії.

Про те, як мінімізувати витрати на мобільний зв’язок під час подорожей, ропзовідає «Телеграф».

Перевірте умови вашого оператора

Перед поїздкою варто ознайомитися з тарифами на роумінг вашого мобільного оператора.

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Багато українських операторів пропонують спеціальні пакети для користування мобільним зв’язком за кордоном.

Наприклад:

Київстар — тарифні пакети «Роумінг як вдома» з фіксованою оплатою за день.

Vodafone — послуга «Роумінг, як удома» у багатьох європейських країнах.

Lifecell — спеціальні пакети для інтернету та дзвінків у роумінгу.

Використовуйте eSIM або місцеву SIM-карту

Сучасні смартфони підтримують eSIM, що дозволяє придбати віртуальну SIM-карту європейського оператора ще до поїздки.

Також можна придбати фізичну SIM-карту у країні перебування — це часто дешевший варіант, ніж роумінг від українських операторів.

Використовуйте Wi-Fi

У кафе, готелях, аеропортах та навіть на вулицях багатьох європейських міст доступні безкоштовні Wi-Fi точки.

Щоб захистити свої дані, використовуйте VPN, особливо в публічних мережах.

Дзвоніть через месенджери

Використовуйте WhatsApp, Viber або Telegram для здійснення дзвінків та відеозв’язку через Wi-Fi замість традиційних дзвінків у роумінгу.

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Вимкніть мобільні дані та оновлення у фоновому режимі.

Щоб уникнути випадкових витрат:

вимкніть мобільний інтернет у налаштуваннях телефону.

вимкніть автоматичне оновлення додатків і завантаження великих файлів.

Обирайте правильні тарифи перед поїздкою

Деякі оператори пропонують туристичні пакети з великим обсягом інтернету та хвилин на дзвінки в Європі. Варто придбати їх перед поїздкою, щоб зекономити.

Щоб уникнути величезних витрат на мобільний зв’язок у Європі, слід заздалегідь підготуватися: перевірити тарифи оператора, розглянути варіанти eSIM або місцевих SIM-карт, використовувати Wi-Fi та месенджери.

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