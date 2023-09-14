«Плекаємо своє»: стартував проєкт підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень — Finance.ua

БІЗНЕС «Плекаємо своє»: стартував проєкт підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень Сьогодні 08:50

«Плекаємо своє»: стартував проєкт підтримки бізнесу із загальним фондом 1 мільйон гривень

Фінансовий сайт «Мінфін» спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Mastercard запускає проєкт підтримки бізнесу в Україні « Плекаємо своє » з загальним фондом 1 000 000 гривень, завдяки якому підприємці можуть отримати фінансову підтримку для розвитку власної справи, релокації чи інших цілей, пов’язаних із безпосередньою діяльністю бізнесу.

Основна мета проєкту

Метою проєкту є підтримка тих підприємців, що працюють задля перемоги України у війні та тримають економічний фронт: створюють нові робочі місця, сплачують податки, допомагають долати наслідки війни та пропонують соціально важливі товари чи послуги.

«Сьогодні українські підприємці — це справжні герої. Щодня вони долають різні виклики, пов’язані з пошуком нових ринків та фахівців, релокацією, масштабуванням бізнесу та подальшим розвитком. Їх прагнення підтримувати своїх працівників та громаду, рухати економіку країни та працювати задля перемоги вражають. Тож як надійний фінансовий партнер UKRSIBBANK підтримав проєкт „Плекаємо своє“. Це наш внесок у розвиток сталого бізнес-середовища в Україні», — зазначив Андрій Кашперук, заступник Голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Усі нові клієнти UKRSIBBANK — юридичні особи середнього та малого бізнесу, які братимуть участь у проєкті «Плекаємо своє» і з 14 вересня по 31 жовтня 2023 р. відкриють у банку один з рахунків для ведення власної справи, «Економ» чи «Безлімітний», отримають безкоштовне обслуговування відповідного рахунку на строк до одного року. Водночас, якщо такий учасник акції також відкриє пакетне обслуговування для власних потреб — All Inclusive De Luxe, то теж зможе безкоштовно користуватися перевагами Premium обслуговування у міжнародному банку — така можливість доступна тільки одному представнику компанії-учаснику проєкту.

Заявки на участь у проєкті приймаються до 25 жовтня.

Умови для участі в проєкті

1. Участь у проєкті беруть громадяни України, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, що зареєстровані та діють на території України. Щоб подати заявку на участь у проєкті, учасники заповнюють анкету та надають необхідну інформацію про діяльність компанії.

Особи, які здійснюють свою господарську діяльність як ФОП, участі у проєкті не беруть.

2. Учасник та юридична особа жодним чином не співпрацюють з росією та республікою білорусь з 24 лютого 2022 року.

3. Юридична особа, на яку подається заявка, офіційно зареєстрована в Україні більше року на момент подання заявки.

4. Юридична особа належить до одного з варіантів:

мікропідприємство (річний дохід не перевищує суму 10 млн грн);

мале підприємство (річний дохід 10−100 млн грн);

середнє підприємство (річний дохід 100−400 млн грн).

5. Юридична особа має активну операційну діяльність протягом останнього календарного року.

6. Юридична особа не має відкритих судових справ про банкрутство, заборгованості перед бюджетом, заборгованостей за кредитами в банківських установах України більше 90 днів.

Категорії для участі в проєкті

Реальний економічний тил. До цієї категорії входять юридичні особи, що створюють товари або послуги, які в умовах війни допомагають ЗСУ, ветеранам та/або людям, що постраждали внаслідок військових дій.

Ветеранська сила. До цієї категорії входять юридичні особи, засновані ветеранами або, де офіційно працюють ветерани російсько-української війни, АТО, ССО (мінімум 1 працевлаштований для мікро/малого підприємства, від 3 — для середнього підприємства).

Підтримка для розвитку. До цієї категорії входять компанії, що релокувалися в Україні або потребують підтримки для релокації/масштабування бізнесу, щоб надалі працювати в Україні.

Згідно з умовами проєкту, для цих категорій підприємці самі надсилають заявки для отримання фінансової підтримки в межах умов проєкту. Журі обере по 1 переможцю в 3 категоріях з-поміж претендентів.

Бонусна категорія. Для цієї категорії журі обере з-поміж отриманих анкет 37 компаній за одним чи кількома критеріями:

Учасник створює товари / послуги, що є важливими для окремих груп людей (дітей, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, підприємців тощо);

Учасник має проактивну позицію та/або на волонтерських засадах допомагає постраждалим від війни;

Учасник аргументує потребу у фінансовій підтримці для певної мети, що своєю чергою сприятиме покращенню виробництва чи налагодженню нових бізнес-процесів.

Переможця Бонусної категорії визначать під час церемонії нагородження рандомним шляхом серед фіналістів, котрих обере журі.

Ознайомитися з деталями проєкту та подати заявку на участь можна за посиланням

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