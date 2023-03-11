"Плаваюче місто": унікальний круїз навколо світу за 3 роки (фото) — Finance.ua

"Плаваюче місто": унікальний круїз навколо світу за 3 роки (фото) Сьогодні 05:29

Міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запускає перший в світі круїз тривалістю 3 роки.

Міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запускає перший в світі круїз тривалістю 3 роки. Цю мандрівку пропонують насамперед цифровим кочівникам.

Про це пише independent.

Перший у світі трирічний кругосвітній круїз уже відкритий для бронювання.

Ця амбіційна подорож, організована Life at Sea Cruises, охопить понад 130 000 миль і відвідає 375 портів у 135 країнах і на семи континентах.

Враховуючи нещодавній перехід до дистанційної роботи, круїз дозволяє гостям жити, працювати та досліджувати з однієї бази.

Судно MV Gemini, яке має 400 кают і місце для 1074 пасажирів, відпливе зі Стамбула 1 листопада з посадками в Барселоні та Маямі.

Що можна побачити

Гості можуть відвідати 13 із 14 чудес світу під час, як це називається, «першого всесвітнього круїзу за розумною ціною, починаючи від 29 999 доларів США (24 926 фунтів стерлінгів) на рік».

Що включенно в плату

Ця унікальна можливість подорожувати світом може коштувати менше ніж 70 фунтів стерлінгів на день — дешевше, ніж оренда на суші.

Плата включає доступ до всіх закладів харчування та алкоголь під час вечері, ультрасучасний оздоровчий центр, сонячну терасу та басейн, високошвидкісний Інтернет, розваги, «семінари збагачення» та прибирання.

На кораблі також буде цілодобовий госпіталь із безкоштовним відвідуванням лікаря.

Цифрові кочівники можуть скористатися перевагами бортового бізнес-центру, який включає кімнати для переговорів, 14 офісів, лаунж і бізнес-бібліотеку.

«Професіонали потребують зв’язку, відповідних зручностей і функціональності для виконання своєї роботи. Жоден інший круїз не пропонує таку гнучкість для своїх клієнтів», — говорить Мікаель Петтерсон, керуючий директор Life at Sea Cruises.

І якщо ви відчуваєте тугу за домом, то друзям і родині дозволено відвідувати вас безкоштовно.

Це не єдина круїзна компанія, яка обслуговує гостей, які хочуть поміняти сушу на море на довгострокову перспективу.

Storylines Narrative ship позиціонує себе як «плаваюче місто», де любителі круїзів можуть жити та подорожувати повний робочий день.

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