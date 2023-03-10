Платники податків перевірятимуть ризиковість контрагентів на сайті ДФС — Finance.ua

Платники податків перевірятимуть ризиковість контрагентів на сайті ДФС
Мінфін розширив перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту.
Тепер через Електронний кабінет можна буде дізнатися інформацію про наявність свого контрагента в переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (дата включення до / виключення з такого переліку, критерій ризиковості). Це зроблено з метою мінімізації ризиків платників податків, пов’язаних із співпрацею з ризиковими контрагентами.
Також через Електронний кабінет можна отримати таку інформацію про свого контрагента:
- податкова адреса;
- інформація про місце обліку;
- відомості про посадових осіб;
- наявність відокремлених підрозділів;
- види економічної діяльності;
- наявність об’єктів оподаткування;
- заборгованість (податковий борг);
- нараховані грошові зобов’язання;
- суми сплачених податків, зборів, платежів;
- наявність ліцензій;
- зупинення реєстрації ПН/РК;
- несвоєчасно зареєстровані ПН/РК;
- перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД;
- звітність з ТЦО;
- фінансовий результат до оподаткування;
- залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів;
- наявність експортних/імпортних операцій.
Податкову інформацію, обсяг якої визначено самостійно контрагентом під час надання згоди, може бути отримано платником податку в Електронному кабінеті в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.
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