Платники податків перевірятимуть ризиковість контрагентів на сайті ДФС — Finance.ua

Платники податків перевірятимуть ризиковість контрагентів на сайті ДФС Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Платники податків перевірятимуть ризиковість контрагентів на сайті ДФС

Мінфін розширив перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту.

Тепер через Електронний кабінет можна буде дізнатися інформацію про наявність свого контрагента в переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (дата включення до / виключення з такого переліку, критерій ризиковості). Це зроблено з метою мінімізації ризиків платників податків, пов’язаних із співпрацею з ризиковими контрагентами.

Також через Електронний кабінет можна отримати таку інформацію про свого контрагента:

податкова адреса;

інформація про місце обліку;

відомості про посадових осіб;

наявність відокремлених підрозділів;

види економічної діяльності;

наявність об’єктів оподаткування;

заборгованість (податковий борг);

нараховані грошові зобов’язання;

суми сплачених податків, зборів, платежів;

наявність ліцензій;

зупинення реєстрації ПН/РК;

несвоєчасно зареєстровані ПН/РК;

перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД;

звітність з ТЦО;

фінансовий результат до оподаткування;

залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів;

наявність експортних/імпортних операцій.

Податкову інформацію, обсяг якої визначено самостійно контрагентом під час надання згоди, може бути отримано платником податку в Електронному кабінеті в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу.

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