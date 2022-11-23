Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через обстріли — Finance.ua
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Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через обстріли

Енергетика
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Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через ракетні обстріли російськими окупантами енергооб’єктів.
«Південноукраїнська АЕС — аварійна зупинка енергоблоків», — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі у середу.
«Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла», — написав міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС Олександр Супрунюк на своїй Facebook-сторінці.
Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» підтвердила влучення ракетами у низку енергооб’єктів у середу та аварійні відключення світла по всій Україні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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