Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через обстріли — Finance.ua

Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через обстріли Сьогодні 16:00 — Енергетика

Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключено від енергосистеми через ракетні обстріли російськими окупантами енергооб’єктів.

«Південноукраїнська АЕС — аварійна зупинка енергоблоків», — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі у середу.

«Зупинка блоків. Відсутнє електропостачання, води, можливо тепла», — написав міський голова Нетішина, міста-супутника Хмельницької АЕС Олександр Супрунюк на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» підтвердила влучення ракетами у низку енергооб’єктів у середу та аварійні відключення світла по всій Україні.

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