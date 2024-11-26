Південна Корея скерує 6 млн доларів на ініціативу «Зерно з України» — Finance.ua
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Південна Корея скерує 6 млн доларів на ініціативу «Зерно з України»

Аграрний ринок
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У межах української гуманітарної ініціативи «Зерно з України» Південна Корея планує надати допомогу в розмірі 6 мільйонів доларів.
Ця інформація була оголошена під час засідання ініціативи, яке відбулося у неділю, 24 листопада, передає Yonhap.
Друга заступниця міністра закордонних справ Південної Кореї Канг Інсун повідомила про готовність країни сприяти подоланню глобальної продовольчої кризи.
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Програма «Зерно з України», започаткована у 2022 році, спрямована на постачання продовольства до країн Африки, Азії та Близького Сходу, де існує високий ризик голоду.
Вона реалізується у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН та за підтримки понад 30 країн і міжнародних організацій.
Станом на кінець 2023 року в межах ініціативи до найбільш постраждалих регіонів, включаючи Ефіопію, Сомалі, Кенію та Ємен, було доставлено понад 170 тисяч тонн зерна.
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