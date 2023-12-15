Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування — Finance.ua

Південна Корея передала Україні партію спецмашин для розмінування Сьогодні 18:36 — Казна та Політика

Уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Республіці Корея.

«У рамках забезпечення потреб України в розмінувальній техніці урядом Республіки Корея за сприяння посольства передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій як гуманітарну допомогу 10 машин для розмінування», — йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що мова йде про техніку виробництва хорватської компанії «DOK-ING».

Техніка вже прибула до пункту призначення, де буде розподілена між підрозділами ДСНС, задіяними в процесі гуманітарного розмінування деокупованої території України. Україна подякувала уряду Південної Кореї за надану техніку та сподівається на подальшу підтримку.

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