Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро

Кримінал
24
Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро
Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро, Фото: borgexpert.com
Детективи внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки України виявили факти шахрайства групи осіб, які за грошову винагороду пропонували працевлаштування до БЕБ.
Про це повідомляється на сайті Бюро.
Зокрема обіцялися посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, при цьому громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки.
Вартість працевлаштування становила від 6000 до 15 000 доларів США. У тому числі пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводять і не планують проводити найближчим часом.
За сприяння у призначенні громадян на посаду, зловмисники вимагали передоплату. У разі успішного працевлаштування, необхідно було сплатити другу частину коштів.
Наразі, за зібраними матеріалами, відповідним підрозділом Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами правопорушення ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Згідно з КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.