Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро — Finance.ua

Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро Сьогодні 20:18 — Кримінал

Пів мільйона за посаду в БЕБ. Виявлено шахрайську схему з “працевлаштування” до Бюро, Фото: borgexpert.com

Детективи внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки України виявили факти шахрайства групи осіб, які за грошову винагороду пропонували працевлаштування до БЕБ.

Про це повідомляється на сайті Бюро.

Зокрема обіцялися посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, при цьому громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки.

Вартість працевлаштування становила від 6000 до 15 000 доларів США. У тому числі пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводять і не планують проводити найближчим часом.

За сприяння у призначенні громадян на посаду, зловмисники вимагали передоплату. У разі успішного працевлаштування, необхідно було сплатити другу частину коштів.

Наразі, за зібраними матеріалами, відповідним підрозділом Національної поліції України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами правопорушення ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.