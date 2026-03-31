Пів мільйона за диплом! ТОП найдорожчих університетів України 2026. Що обирають абітурієнти?

Пів мільйона гривень за рік навчання в університеті. Це не прайс Гарварду, а реальна вартість науки в українських вишах. Чому диплом в окремих київських закладах тепер коштує дорожче за новеньку іномарку?
Навчатися в елітному університеті України сьогодні може коштувати дорожче за новеньке авто. Зараз у країні працюють близько трьохсот вищих навчальних закладів, але якщо ви прагнете потрапити до вищої ліги, готуйтеся до цифр, від яких перехоплює подих.
Оскільки повні прайси вишів на 2026-й рік ще в процесі оновлення, ми орієнтуємося на дані 2025-го. Але майте на увазі — щороку освіта додає в ціні, тому ці суми — лише старт. Почнемо з топу найдорожчих.
Першим у списку — Американський університет у Києві, що розкинувся прямо на Поштовій площі. Це місце, де за навчання за американськими стандартами доведеться викласти солідну суму. Станом на 2025 рік на бакалавріаті коштував 8 тисяч доларів. За нинішнім курсом це майже 350 тисяч гривень.
За ці гроші університет обіцяє квиток у світ великого бізнесу — від менеджменту та фінансів до розробки програмного забезпечення та штучного інтелекту.
Головна фішка закладу — можливість отримати подвійний диплом, який відкриває двері в міжнародні корпорації. Але й планка для вступу тут відповідна.
Абітурієнт має вільно говорити англійською на рівні не нижче B2, підтвердивши це серйозними сертифікатами на кшталт TOEFL чи IELTS.
Другим у нашому списку елітних освітніх інвестицій іде Університет імені Зігмунда Фройда, який приніс в Україну віденські стандарти підготовки «інженерів людських душ». Тут навчання — це не просто лекції, а повне занурення у світ психотерапії, де викладачі — це вершки професійної спільноти з України, Австрії та Штатів.
Студенти тут розбирають тонкощі ментального здоров’я одразу двома мовами — англійською та українською, готуючись до кар’єри на міжнародній арені. Проте за європейський шик та австрійську акредитацію доводиться викласти відповідну суму. Минулого року квиток у світ професійної психології коштував понад 260 тисяч гривень за курс.
Справжній львівський освітній діамант — Український католицький університет. УКУ — це справжня кузня інтелектуальної еліти від майбутніх священнослужителів та істориків до акул бізнесу, правознавців і топових айтішників.
Повністю приватний заклад не заглядає в державну кишеню, а тримається на плечах щедрих меценатів та самих студентів. Проте за право навчатися в одному з найпрогресивніших кампусів Східної Європи, доведеться викласти від 147 тисяч гривень.
