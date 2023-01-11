Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати «спрощенку» – Гетманцев — Finance.ua

Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати «спрощенку» – Гетманцев Сьогодні 13:08 — Казна та Політика

Після закінчення війни в Україні доведеться змінювати «спрощенку» – Гетманцев

Після закінчення війни Україні доведеться змінювати спрощену систему оподаткування заради боротьби із так званими «зарплатними ФОП».

Про це в інтерв’ю delo.ua розповів Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Навіщо це? За словами Гетманцева, проблема полягає в тому, що спрощена система оподаткування використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. Цю практику потрібно ліквідовувати, щоб Україна мала змогу вступити до ЄС.

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«Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення. Тому рано чи пізно, нам доведеться заблокувати можливість використовувати спрощенку для ухилення від оподаткування», — заявив чиновник.

Що пропонується

Гетманцев бачить два варіанта реалізації змін.

Перший — розробка критеріїв, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Наприклад, якщо один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій самій юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові.

Другий — заборона ФОП 3 групи працювати з юридичними особами. Але цей варіант на думку чиновника досить радикальний.

Виведення зарплат з тіні, на думку Гетманцева, можливе лише за умови зниження зарплатних податків. Гетманцев зауважив, що необхідно паралельно провести злиття ПДФО та ЄСВ та зменшити ефективну ставку до 25%, (на сьогодні становить 42%).

Коли хочуть приступити до реалізації

До закінчення війни змінювати податкове законодавство з метою детінізації не планують.

«Війна — не найкращий час займатися боротьбою із „зарплатними ФОП“. І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять — низький уклін та слава Богу», — вважає Гетманцев.

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