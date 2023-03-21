Після продовження зернової угоди ціни на пшеницю почали знижуватися — Finance.ua

Після продовження зернової угоди ціни на пшеницю почали знижуватися Сьогодні 07:10 — Аграрний ринок

Після продовження зернової угоди ціни на пшеницю почали знижуватися

Після поновлення зернової угоди, яка дозволяє Україні безпечно експортувати зерно з ключових чорноморських портів, пшениця почала дешевшати.

Двома основними товарами, що постачаються в рамках угоди, є пшениця та кукурудза, вартість яких також знизилася, пише Вloomberg

Повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до стрімкого зростання цін на пшеницю в усьому світі через побоювання серйозних збоїв у постачанні. Після продовження дії зернової угоди, ціна продовольчу культуру по всьому світу почала знижуватися.

До прикладу, ціна на пшеницю в Чикаго впали на 1,7% до 6,985 доларів США за бушель, а кукурудза подешевшала на 1,1% до 6,275 доларів за бушель, що стало першим падінням за п’ять сесій.

Незважаючи на зниження в ціни, розбіжності між росією та Україною щодо тривалості зернової ініціативи, можуть знов спровокувати подорожчання зерна.

«Якщо він (зерновий коридор) триватиме лише 60 днів, то закінчиться безпосередньо перед збиранням озимих культур в Україні. На той момент росія, швидше за все, матиме більше можливостей для переговорів, тому що світ більше потребуватиме українського зерна з точки зору сезону. Якщо це було 120 днів, це принаймні охоплює початковий період збору врожаю», — сказав Денніс Вознесенскі, аналітик із сільського господарства Rabobank Group.

Нагадаємо, Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.