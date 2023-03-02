Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів — Finance.ua
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Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів

Технології&Авто
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Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів
Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів
Після успішного продажу нерозпакованого iPhone першого покоління 2007 року випуску на аукціоні у США за $63 356 в Apple вирішили виставити на продаж найбільшу колекцію раритетних комп’ютерів компанії. На аукціоні представлять більш ніж 500 комп’ютерів Apple, зібраних в період з 1977 до 2008 рік.
Колекція з’явиться на аукціоні Julien’s Auctions 30 березня 2023, а з 27 березня і до початку торгів відбуватиметься офлайн виставка лотів. Серед комп’ютерів від Apple є рідкісні та раритетні моделі, наприклад Apple Lisa I 1983 року. Тоді через фінансові проблеми компанія випустила лише 10 000 екземплярів.
Ціни на рідкісні моделі стартують від $10 000−20 000. Масові пристрої компанії оцінюють у $300−500. Разом із комп’ютерами буде продано камеру Apple QuickTake 100 та фірмовий джойстик компанії, який використовувався з комп’ютерами Apple IIE та Apple IIC.
Унікальну колекцію зібрав вчитель Ханспетер Лузі зі Швейцарії, який навчає дітей із особливими потребами. Він розробив декілька освітніх ігор та методик, які допомагають дітям з особливими потребами навчитися користуватися комп’ютером.
Щодо продажу рідкісного екземпляра iPhone, його початкова вартість склала $2500, через 17 днів і 27 ставок аукціон завершився на рекордно великій сумі — $63 356. У 2007 році iPhone з 8 ГБ пам’яті коштував $599, 19 лютого 2023 року його продали в 106 разів дорожче початкової вартості. Попередній iPhone 2007 року було продано за $39 339.
За матеріалами:
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