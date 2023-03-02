Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів — Finance.ua

Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Після продажу першого iPhone за рекордну суму Apple виставила на продаж колекцію своїх ґаджетів

Після успішного продажу нерозпакованого iPhone першого покоління 2007 року випуску на аукціоні у США за $63 356 в Apple вирішили виставити на продаж найбільшу колекцію раритетних комп’ютерів компанії. На аукціоні представлять більш ніж 500 комп’ютерів Apple, зібраних в період з 1977 до 2008 рік.

Колекція з’явиться на аукціоні Julien’s Auctions 30 березня 2023, а з 27 березня і до початку торгів відбуватиметься офлайн виставка лотів. Серед комп’ютерів від Apple є рідкісні та раритетні моделі, наприклад Apple Lisa I 1983 року. Тоді через фінансові проблеми компанія випустила лише 10 000 екземплярів.

Ціни на рідкісні моделі стартують від $10 000−20 000. Масові пристрої компанії оцінюють у $300−500. Разом із комп’ютерами буде продано камеру Apple QuickTake 100 та фірмовий джойстик компанії, який використовувався з комп’ютерами Apple IIE та Apple IIC.

Унікальну колекцію зібрав вчитель Ханспетер Лузі зі Швейцарії, який навчає дітей із особливими потребами. Він розробив декілька освітніх ігор та методик, які допомагають дітям з особливими потребами навчитися користуватися комп’ютером.

Щодо продажу рідкісного екземпляра iPhone, його початкова вартість склала $2500, через 17 днів і 27 ставок аукціон завершився на рекордно великій сумі — $63 356. У 2007 році iPhone з 8 ГБ пам’яті коштував $599, 19 лютого 2023 року його продали в 106 разів дорожче початкової вартості. Попередній iPhone 2007 року було продано за $39 339.

noworries За матеріалами:

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