Після найкращого тижня за 4 роки: Bitcoin зафіксував ще один важливий рекорд — Finance.ua

Після найкращого тижня за 4 роки: Bitcoin зафіксував ще один важливий рекорд Сьогодні 15:32 — Криптовалюта

Після найкращого тижня за 4 роки: Bitcoin зафіксував ще один важливий рекорд

Найвідоміша криптовалюта світу — Bitcoin — знову зафіксувала стрімке подорожчання. Що допомогло криптовалюті посилити свої позиції на ринку — читайте далі.

Як пише Reuters у понеділок, 20 березня, вартість Bitcoin зросла до максимуму за 9 місяців. Однією з ключових причин, яка сприяла подорожчанню цифрової монети — проблеми класичної банківської системи, про які стало відомо після краху банків у США.

Стрімке подорожчання Bitcoin

У результаті інвестори зосередили більше уваги на цифрові активи. Завдяки цьому курс Bitcoin досягнув найвищого рівня з червня 2022 року — до 28 474 доларів за монету.

Пізніше Bitcoin подешевшав на 1,8% до 27 549 доларів. Загалом коливання на ринку слідують після найкращого тижня для цифрової монети за 4 роки. За цей період криптовалюта зросла в ціні на 26%. Крім того, за останні 10 днів BTC також зафіксував пікові результати із подорожчанням на 35%. Актуальні дані про динаміку Bitcoin на ринку:

Цифрова монета на цю мить торгується за ціною на рівні 28 265 доларів. За останні 24 години BTC подорожчав на 3,97%;

Ринкова вартість криптовалюти становить 544,79 мільярда доларів;

Історичний максимум для BTC зафіксували у листопаді 2021 року з ціною у майже 69 тисяч доларів, згідно з CoinDesk.

Це результат потрясіння, яке сколихнуло світові ринки після краху кількох банків у США, а також поглинання найбільшим банком Швейцарії свого конкурента, який існував понад 160 років. Експерти також поділилися прогнозами для BTC:

Очільник відділу досліджень та стратегії компанії Matrixport Маркус Тілсон прогнозує подорожчання біткойна до 45 тисяч доларів вже до кінця 2023 року;

Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер абсолютно переконаний, що у наступні менше ніж два роки вартість BTC зросте аж на 900%. Тобто курс цифрової монети, за його словами, сягне 250 тисяч доларів.

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