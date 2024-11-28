Після масованої атаки світла у Києві не буде більшу частину дня: нові графіки — Finance.ua

Після масованої атаки світла у Києві не буде більшу частину дня: нові графіки Сьогодні 11:40 — Енергетика

Після масованої атаки світла у Києві не буде більшу частину дня: нові графіки

Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень світла для Києва, Київської області та Одеської області на 28 листопада. Графіки передбачають відсутність світла більшу частину дня.

Про це повідомляє ДТЕК

«Згідно з новими командами Укренерго маємо оновлені графіки відключень на сьогодні», — йдеться в повідомленні.

Графік для Києва

У Києві буде діяти такий графік

1 група — світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00

2 група — світло буде відсутнє 10:00 до 14:00

3 група — світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00

4 група — світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00

5 Група — світло буде відсутнє off з 16:00 до 20:00

6 група — світло буде відсутнє з 08:00 до 14:00 з 16:00 до 20:00

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