Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів — Finance.ua

Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів Сьогодні 23:43 — Криптовалюта

Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів

Країни «Великої двадцятки» (G20) прагнуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів для поліпшення глобального регулювання.

Про це заявив федеральний секретар з економічних питань Індії Аджай Сет, пише Reuters.

Індія наразі головує в G20.

Зазначається, що Індія приймає в себе першу зустріч групи представників фінансів та центральних банків 13-15 грудня у Бангалорі.

За словами Сета, наслідки криптоактивів для економіки, грошово-кредитної політики та банківського сектора мають бути вивчені, щоб сформувати цей консенсус.

«Регулювання повинно випливати з прийнятої політики. Насправді, одним із пріоритетів, які були поставлено на обговорення, є допомога країнам у досягненні консенсусу щодо політичного підходу до криптоактивів», — сказав він.

Дискусії відбуваються після краху криптобіржі FTX, що призвело до закликів до кращого нагляду за криптовалютними ринками.

Минулого місяця FTX, її хедж-фонд Alameda Research і десятки філій подали заяву про банкрутство в США після того, як торгова платформа зазнала ажіотажного виведення коштів, а «рятувальна» угода провалилася.

Економічна Правда За матеріалами:

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