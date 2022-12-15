Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів — Finance.ua
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Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів

Криптовалюта
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Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів
Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів
Країни «Великої двадцятки» (G20) прагнуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів для поліпшення глобального регулювання.
Про це заявив федеральний секретар з економічних питань Індії Аджай Сет, пише Reuters.
Індія наразі головує в G20.
Зазначається, що Індія приймає в себе першу зустріч групи представників фінансів та центральних банків 13-15 грудня у Бангалорі.
За словами Сета, наслідки криптоактивів для економіки, грошово-кредитної політики та банківського сектора мають бути вивчені, щоб сформувати цей консенсус.
«Регулювання повинно випливати з прийнятої політики. Насправді, одним із пріоритетів, які були поставлено на обговорення, є допомога країнам у досягненні консенсусу щодо політичного підходу до криптоактивів», — сказав він.
Дискусії відбуваються після краху криптобіржі FTX, що призвело до закликів до кращого нагляду за криптовалютними ринками.
Минулого місяця FTX, її хедж-фонд Alameda Research і десятки філій подали заяву про банкрутство в США після того, як торгова платформа зазнала ажіотажного виведення коштів, а «рятувальна» угода провалилася.
За матеріалами:
Економічна Правда
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