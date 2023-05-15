Після 10 днів страйку: розблоковано найбільший пункт пропуску на польському кордоні — Finance.ua

Після 10 днів страйку: розблоковано найбільший пункт пропуску на польському кордоні Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Відсьогодні розблоковано рух через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що з 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі.

Він розповів, що рішення досягнуто у результаті перемовин із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі та керівництвом Люблінського воєводства.

«Страйк, що тривав більше 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху. Я вдячний нашим польським колегам за спільне рішення та повернення до виконання положень «транспортного безвізу» та домовленостей щодо пропускної здатності «Ягодин — Дорогуськ», — зазначив Кубраков.

4 травня у звʼязку з протестами польських перевізників на пункті пропуску «Дорогуськ — Ягодин» польська сторона призупинила оформлення вантажівок на в'їзд та виїзд.

З метою вирішення цього питання Україна ухвалила рішення про тимчасову зупинку вимоги щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з країн ЄС. Це власне було однією з ключових вимог польських перевізників.

УНІАН За матеріалами:

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