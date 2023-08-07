Pininfarina показала концептуальний електромобіль Pura Vision — Finance.ua

Pininfarina показала концептуальний електромобіль Pura Vision Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

Pininfarina показала концептуальний електромобіль Pura Vision, Фото: Automobili Pininfarina

Італійська компанія Automobili Pininfarina показала стильний електрокросовер Pura Vision. Новинку представлять на Тижні автомобілів у Монтереї на початку серпня.

Про це розповіли на сайті Carscoops.

Automobili Pininfarina Pura Vision є футуристичним концепт-каром. Поки що не відомо, чи надійде автомобіль у серійне виробництво.

Новинка отримала стильний дизайн з елегантними формами. Спереду розташовані приховані фари та капот з плавними вигинами.

Фото: Automobili Pininfarina

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі та масивний дифузор. Кузов Automobili Pininfarina Pura Vision отримав купеподібну форму.

Електрокросовер пофарбували в білий колір Bianco Sestriere Gloss. Нижня частина кузова виконана з вуглецевого волокна.

Також концепт-кар вирізняється наявністю незвичайного механізму відчинення задніх дверей. Вони відчиняються проти руху, як у багатьох моделей Rolls-Royce. Для зручнішої посадки всередину частина даху підіймається вгору.

Фото: Automobili Pininfarina

На автомобіль встановили 23-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини з білими декоративними смугами.

В інтер'єрі встановлено чотири сидіння з розвиненою бічною підтримкою. Також у салоні можна помітити цифрову панель приладів і великий мультимедійний дисплей.

Вартість і характеристика кросовера поки що не розкриваються. Подробиці стануть відомі після презентації на Тижні автомобілів у Монтереї.

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