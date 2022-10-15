Пільговий проїзд: хто може безкоштовно користуватися громадським транспортом — Finance.ua

Пільговий проїзд: хто може безкоштовно користуватися громадським транспортом Вчора 07:26 — Особисті фінанси

Пільговий проїзд: хто може безкоштовно користуватися громадським транспортом

В Україні є категорія громадян, які мають право на пільговий проїзд. Єдина умова — при собі потрібно мати підтверджувальні документи.

Про це пишуть Факти ICTV.

Безкоштовно користуватися маршрутним таксі можуть:

учасники бойових дій — потрібно мати посвідчення учасника бойових дій;

особи, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій — необхідно мати з собою посвідчення встановленого зразка;

постраждалі учасники Революції гідності — мати відповідне посвідчення.

Справа у тому, що маршрутні таксі належать приватним перевізникам, тому не всі пільговики мають право на безкоштовний проїзд у них.

Варто зазначити, що у кожному місті цей список може бути розширений. Це залежить від рішень кожного приватного перевізника.

Хто може безкоштовно користуватися міським пасажирським транспортом

До пасажирського міського транспорту належать метрополітен, трамваї, тролейбуси, автобуси та таксі. Право безкоштовно користуватися цим транспортом (окрім маршрутних таксі) мають:

людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи — необхідне посвідчення встановленого зразка;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти;

держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліцейські під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (1, 2 категорії та діти, що отримали інвалідність внаслідок катастрофи) — при собі мати документи, що підтверджують причетність до категорії;

особи та діти з інвалідністю (І та ІІ групи) — це можна підтвердити посвідченням;

пенсіонери за віком (окрім метро та маршрутного таксі);

ветерани — мати при собі посвідчення встановленого зразка;

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти до 6 років (можна провозити одну дитину без права зайняття нею окремого місця) можуть користуватися лише автомобільним транспортом.

Варто зазначити, що водій пасажирського міського транспорту не може відмовити у безкоштовному перевезенні людей, що належать до однієї із цих категорій та показали відповідний документ.

Якщо водій безпідставно відмовляє у пільговому проїзді, на нього можуть накласти штраф у розмірі 850 грн.

Крім того, перевізники не можуть на власний розсуд встановлювати кількість пільгових пасажирів, яких вони мають перевозити.

Що робити, якщо водій відмовив у пільговому проїзді

Якщо вам безпідставно відмовили у безкоштовному перевезенні, необхідно:

дізнатися контактні дані перевізника;

прізвище, ім’я та по батькові водія;

записати номер транспортного засобу;

придбати та зберегти квиток;

запам’ятати час та маршрут;

у разі звернення до суду необхідна наявність свідків.

Далі ви можете звернутися зі скаргою та заявою до:

працівників поліції (відмова у пільговому проїзді) — 102;

Державної служби України з безпеки на транспорті (пр. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, телефон гарячої лінії Укртрансбезпеки: 044 351-47-66);

до територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті;

транспортного відділу міської ради.

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