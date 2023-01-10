Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця — Finance.ua

Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця Сьогодні 08:32 — Казна та Політика

Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця

З 12 листопада по 31 грудня 2022 року, коли від сплати ПДВ та в’їзного мита були звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари, до України завезли 2,16 млн штук електричних акумуляторів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі.

Загальна сума імпорту електричних акумуляторів за час дії пільгових умов на ввезення становить 82,2 млн доларів США. За листопад завели 266,5 тис штук, за грудень — 1,89 млн штук.

Зауважимо, що категорія електричних акумуляторів дуже широка: від powerbank до EcoFlow.

Щодо трансформаторів, то з 12 листопада по 31 грудня їх завезли в Україну 20,6 тис штук на загальну суму 11,3 млн доларів США.

За листопад завезли лише 3 тисячі трансформаторів, за грудень — 17,5 тис штук.

Кількість генераторів, про яку повідомляє Железняк, — це саме ті, що були імпортовані за «пільговими умовами». При цьому число не включає гуманітарну допомогу. Партнери, і не тільки західні, регулярно передають України обладнання для поліпшення ситуації в енергетиці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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