Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця

Казна та Політика
27
Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця
Пільговий імпорт акумуляторів в Україну перевищив $80 млн за півтора місяця
З 12 листопада по 31 грудня 2022 року, коли від сплати ПДВ та в’їзного мита були звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари, до України завезли 2,16 млн штук електричних акумуляторів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі.
Загальна сума імпорту електричних акумуляторів за час дії пільгових умов на ввезення становить 82,2 млн доларів США. За листопад завели 266,5 тис штук, за грудень — 1,89 млн штук.
Зауважимо, що категорія електричних акумуляторів дуже широка: від powerbank до EcoFlow.
Щодо трансформаторів, то з 12 листопада по 31 грудня їх завезли в Україну 20,6 тис штук на загальну суму 11,3 млн доларів США.
За листопад завезли лише 3 тисячі трансформаторів, за грудень — 17,5 тис штук.
Кількість генераторів, про яку повідомляє Железняк, — це саме ті, що були імпортовані за «пільговими умовами». При цьому число не включає гуманітарну допомогу. Партнери, і не тільки західні, регулярно передають України обладнання для поліпшення ситуації в енергетиці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.