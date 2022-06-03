Підвищення облікової ставки до 25% зменшить ризик обвалу валютного курсу — Dragon Capital

Підвищення облікової ставки до 25% зменшить ризик обвалу валютного курсу — Dragon Capital

Підвищення Національним банком України облікової ставки до 25% зменшить ризик обвалу валютного курсу, зменшить тиск на курс гривні та інфляційні ризики.

Таку думку висловила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, в НБУ очікують, що різке збільшення ставки змусить Мінфін підвищити дохідність за військовими облігаціями, а це, у свою чергу, спричинить збільшення попиту з боку населення, бізнесу і банків.

«Активніше розміщення ОВДП на первинному ринку має „відтягнути“ частину попиту на іноземну валюту і знизити потребу в емісійному фінансуванні дефіциту бюджету», — вважає економіст.

Вона додала, що це спричинить зменшення дисбалансу на валютному ринку, зниження готівкового курсу гривні, а також падіння ризику для майбутньої інфляції.

Крім того, підвищення ставки зменшує ризик обвалу валютного курсу за рахунок ускладнення бюджетної ситуації, наголосила Білан.

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