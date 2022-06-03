Підвищення облікової ставки до 25% зменшить ризик обвалу валютного курсу — Dragon Capital
Підвищення Національним банком України облікової ставки до 25% зменшить ризик обвалу валютного курсу, зменшить тиск на курс гривні та інфляційні ризики.
Таку думку висловила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.
За її словами, в НБУ очікують, що різке збільшення ставки змусить Мінфін підвищити дохідність за військовими облігаціями, а це, у свою чергу, спричинить збільшення попиту з боку населення, бізнесу і банків.