Підтримка Данії і агенцій системи ООН допоможуть Україні посилити стійкість енергосистеми — Finance.ua

Підтримка Данії і агенцій системи ООН допоможуть Україні посилити стійкість енергосистеми Сьогодні 13:34 — Енергетика

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков в онлайн-форматі взяв участь у заході «Відбудова стійкої енергетичної інфраструктури в Україні», організованому Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), Міністерством закордонних справ Данії та Посольством України в Данії.

Ярослав Демченков наголосив, що Україна вже має тривалий і успішний досвід співпраці з Данією у межах Українсько-данського енергетичного партнерства. Ще до початку повномасштабної війни сторони ефективно співпрацювали у сфері відновлюваної енергетики, зокрема, значна частина українських вітрових електростанцій працювали на турбінах данського виробництва Vestas.

«На жаль, сьогодні основна частина цих ВЕС пошкоджена або зруйнована. Ті, що залишалися на тимчасово окупованій території, часто розбивали і грабували росіяни. Без військової мети, лише через ненависть», — зазначив він.

Енергетична стратегія України до 2050 року підтверджує наміри нашої держави разом з іншими країнами ЄС досягти вуглецевої нейтральності в енергетиці. У цьому контексті важливу роль відіграє розвиток відновлюваних джерел енергії, зокрема вітроенергетики.

«Офшорний енергетичний потенціал України Світовий банк оцінив у 250 ГВт. Нам потрібні данська експертиза, технології та інвестиції, щоб розкрити цей потенціал і використати його на благо об'єднаної Європи», — додав заступник міністра.

Ярослав Демченков також наголосив на перспективах співпраці у межах ініціативи UNOPS «Сталі інвестиції в інфраструктуру та інновації», а також діючої програми ПРООН в Україні.

«росія атакує не лише Україну, а й усю ідею сталого розвитку. Тому для нас немає іншого способу, як посилити перехід енергії. На цьому шляху надзвичайно важливо впроваджувати досвід та інструментарій агенцій ООН зі сталого розвитку. Вони мають необхідний мандат і можуть реалізувати проєкти в особливих умовах у воєнний час», — зазначив Ярослав Демченков.

Українське «зелене» відновлення потребуватиме технологій, які дозволять перетворювати надлишок відновлюваної енергії в інші види енергії або продукти, такі як водень, аміак або синтетичне паливо.

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