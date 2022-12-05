Підприємці втратили 5-16% доходу через пошкодження енергосистеми – експерт — Finance.ua

Підприємці втратили 5-16% доходу через пошкодження енергосистеми – експерт Сьогодні 21:00

Вітчизняні підприємці втратили 5-8% доходу, а в деяких областях 15-16% через пошкодження енергосистеми України.

Про це сказав генеральний директор Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств В’ячеслав Биковець у щотижневій інформаційно-аналітичній програмі « Насправді ».

«Якщо згадувати цей удар, який відбувся 16 листопада, я бачив дані по закладах громадського харчування, торгівлі, то втрати склали від 3-5%. Тобто через відсутність світла, через так звані простої, на які ставали ті чи інші підприємства. Гірша ситуація була після 23 листопада, по Україні це було 5-8% втрат, а по окремих областях вони складали 15-16%. Єдина область в якої не було втрат — це Житомирська», — говорить експерт.

Зокрема, найбільші проблеми, з якими зараз стикається бізнес — це повна зупинка виробництва, простій, розрив логістичних ланцюжків, зростання собівартості, скорочення попиту замовлень, втрата клієнтів та доходу.

На думку експерта, легше будувати свою діяльність тим, хто має генератори. Але багато закладів громадського харчування уже скоротили режим роботи, переглянули своє меню, щоб виключити з нього ті страви, які потребують певної кількості енергоємності.

Биковець переконаний, що закупівля генераторів, плата за мито, бензин та дизель, на яких працює генератор, лягатиме на собівартість продукції.

«Мені важко сказати в що це буде виливатися, але те що буде здорожчання тієї чи іншої продукції, вартості робіт, послуг — це однозначно. Оскільки, ми розуміємо, що бізнес собі в збиток не працюватиме», — резюмував Биковець.

Як повідомлялося, використання генераторів, за різними оцінками, призводить до зростання витрат на електроенергію в 3-5 разів. За даними Мінекономіки, у листопаді українці витратили на імпорт генераторів $119 млн, що у 2,5 раза більше, ніж у жовтні.

Укрінформ За матеріалами:

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