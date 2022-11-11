Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за відсутності електрики — ПриватБанк — Finance.ua

Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за відсутності електрики — ПриватБанк Сьогодні 11:01 — Фінтех і Картки

Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за відсутності електрики — ПриватБанк

Підприємці, які обслуговуються у ПриватБанк у, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Під час відключення електрики платити безконтактними картками та гаджетами можна через додаток Термінал, а також за допомогою платіжного QR коду та Приват24.

Якщо у підприємця є смартфон на ОС Android з NFC, його можна перетворити на POS-термінал.

Як це зробити

Завантажити додаток Термінал, зареєструватися та приймати до оплати картки будь-яких банків.

Підключення Терміналу займе пару хвилин.

Як приймати оплату. Все так само, як під час роботи зі звичайним POS-терміналом. Тільки суму ви набираєте в додатку «Термінал». Далі процес без змін: покупець прикладає картку чи гаджет до вашого смартфона, відбувається обмін даними, надходить відповідь від процесингового центру про успішність транзакції. Чек ви надсилаєте покупцеві на e-mail.

Абонплати за використання сервісу немає, є лише комісія 1,3% за кожну транзакцію.

Як створити QR-код

Також торгівці на час відсутності електрики можуть використовувати QR-код свого POS-терміналу у смартфоні.

Треба зайти у телеграм-бот , натиснути QR для сплати та ввести мерчант терміналу (можна побачити на будь-якому чеку цього ж POS-термінала, починається на S, наприклад S1240RWZ).

Для оплати покупцю достатньо відкрити Приват24, сканувати QR-код продавця, ввести суму товару та підтвердити операцію.

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