Підприємці можуть отримати грантову підтримку від уряду Німеччини — Finance.ua

Підприємці можуть отримати грантову підтримку від уряду Німеччини
Ощадбанк розпочав реалізацію програми з надання грантової підтримки підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Програма «Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні» фінансується урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП).
Деталі гранту
Грантова підтримка від уряду Німеччини становить до 30% вартості проєкту.
До участі в програмі розглядаються проєкти з цільовим використанням коштів на закупівлю, модернізацію та реконструкцію основних засобів, а також поповнення обігових коштів.
Максимальна сума проєкту становить 240 тис. євро без ПДВ у гривневому еквіваленті.
В програмі можуть взяти участь будь-які юридичні особи приватної форми власності, зареєстровані в Україні.
Фаховий супровід підприємців
Другим компонентом програми є підвищення підприємницького потенціалу та розвиток компетенцій ММСП за допомогою фахового супроводу бенефіціарів проєкту менеджмент-консультантами Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «CMC-Ukraine».
Представники бізнесу отримуватимуть консультації щодо широкого спектра тем, зокрема з розширення ринків збуту (включаючи експорт), розробки та адаптації стратегій, операційної та виробничої ефективності, цифрової трансформації, релокації бізнесу.
Згідно з умовами програми заявки на грантову підтримку приймаються до 25 квітня 2023 року.
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