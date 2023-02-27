Підприємці можуть отримати грантову підтримку від уряду Німеччини — Finance.ua

Підприємці можуть отримати грантову підтримку від уряду Німеччини Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Підприємці можуть отримати грантову підтримку від уряду Німеччини

Ощадбанк розпочав реалізацію програми з надання грантової підтримки підприємствам мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Програма «Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні» фінансується урядом Німеччини та реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Deutsche Sparkassenstiftung für international Kooperation (DSIK) та Фондом розвитку підприємництва (ФРП).

Деталі гранту

Грантова підтримка від уряду Німеччини становить до 30% вартості проєкту.

До участі в програмі розглядаються проєкти з цільовим використанням коштів на закупівлю, модернізацію та реконструкцію основних засобів, а також поповнення обігових коштів.

Максимальна сума проєкту становить 240 тис. євро без ПДВ у гривневому еквіваленті.

В програмі можуть взяти участь будь-які юридичні особи приватної форми власності, зареєстровані в Україні.

Фаховий супровід підприємців

Другим компонентом програми є підвищення підприємницького потенціалу та розвиток компетенцій ММСП за допомогою фахового супроводу бенефіціарів проєкту менеджмент-консультантами Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «CMC-Ukraine».

Представники бізнесу отримуватимуть консультації щодо широкого спектра тем, зокрема з розширення ринків збуту (включаючи експорт), розробки та адаптації стратегій, операційної та виробничої ефективності, цифрової трансформації, релокації бізнесу.

Згідно з умовами програми заявки на грантову підтримку приймаються до 25 квітня 2023 року.

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