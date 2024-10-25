Підприємці кількох областей можуть отримати гранти на започаткування або відновлення бізнесу — деталі Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Підприємці кількох областей можуть отримати гранти на започаткування або відновлення бізнесу — деталі

Підприємці можуть взяти участь у конкурсі мініпроєктів із започаткування або відновлення бізнесу. Ініціатива «Раннє відновлення бізнесу на Півдні України» спрямована на створення умов для розвитку підприємництва шляхом надання підтримки для започаткування, масштабування та релокації наявного малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє портал Дія.Бізнес.

Де діє програма

В Одеській, Миколаївській та Херсонській області.

Учасниками проєкту можуть стати громадяни України, в тому числі ВПО, віком 18−65 років, які живуть або здійснюють підприємницьку діяльність на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Освітня програма складається із 3 навчальних модулів загальною тривалістю 7 днів і 2 візитів до успішних підприємств південного регіону за таким графіком:

31 жовтня — 2 листопада та 6−9 листопада (для початківців із Миколаєва/Херсона);

7−9 листопада і 13−16 листопада (для досвідчених з Одеси);

28−30 листопада та 4−7 грудня (для досвідчених із Миколаєва/Херсона);

• 5−7 грудня та 11−14 грудня (для початківців з Одеси).

Програмою передбачено експрес-навчання щодо підприємницької діяльності у воєнний час, підготовку бізнес-планів та роботу з інвесторами.

Автори кращих ідей отримають можливість придбати необхідне обладнання або покрити інші витрати, пов’язані з розвитком власної справи.

Взяти участь у конкурсі зможуть 56 осіб.

Сума

26 кращих бізнес-ідей отримають підтримку на суму до 180 тисяч гривень. Для участі потрібно заповнити аплікаційну форму за посиланням до 15:00 30 жовтня 2024 року.

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