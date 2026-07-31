Підготовка до зими: в Києві формують продовольчий резерв та відпрацьовують дії на випадок НС Сьогодні 11:28

Гуманітарний штаб Києва має закупити та укомплектувати продовольчі набори

У Києві триває підготовка матеріального резерву до осінньо-зимового періоду з урахуванням можливих надзвичайних ситуацій. Основну увагу приділяють продовольчій безпеці та координації дій усіх залучених служб.

Про це під час засідання Координаційної ради з питань продовольчої безпеки та оперативного життєзабезпечення населення Києва повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

За його словами, таку роботу місто проводить із початку повномасштабного вторгнення, постійно оновлюючи запаси та вдосконалюючи алгоритми реагування.

«Місто системно готується до осінньо-зимового періоду, враховуючи всі можливі сценарії. Наше завдання — завчасно сформувати необхідний матеріальний резерв, забезпечити продовольчу безпеку киян і відпрацювати чіткі алгоритми взаємодії всіх служб, щоб у разі надзвичайної ситуації допомога надходила людям максимально швидко», — зазначив Олег Куявський.

Які запаси формують

Під час засідання учасники Координаційної ради розглянули ключові питання формування продовольчого резерву столиці.

Зокрема, протягом найближчих 1−1,5 місяця Гуманітарний штаб Києва має закупити та укомплектувати продовольчі набори (індивідуальні добові раціони), які використовуватимуть у разі надзвичайних ситуацій.

Під час формування резерву врахували пропозиції громадських організацій і волонтерів, які мають практичний досвід роботи в кризових умовах.

Подальші плани

Окрему увагу приділили алгоритмам взаємодії між структурними підрозділами міської влади, райдержадміністраціями, комунальними підприємствами, громадськими й благодійними організаціями.

Зокрема, уточнили відповідальних за логістику та постачання харчових продуктів, води і предметів першої необхідності для населення у разі кризових ситуацій.

У подальшому планують збільшити фінансування заходів із продовольчої безпеки та нарощування обсягів резервів.

Яку допомогу вже надали у 2026 році

У КМДА нагадали, що Гуманітарний штаб Києва працює в режимі безперервного кризового реагування, надаючи комплексну допомогу мешканцям пошкоджених будинків. Роботу штабу координує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА у взаємодії з районними державними адміністраціями та громадськими організаціями.

Упродовж січня-липня 2026 року значні обсяги продуктів передали до РДА для приготування гарячих страв для населення і рятувальників. Також постраждалим передали близько 100 тонн продовольства та 500 тисяч одиниць товарів першої необхідності (ліхтарі, свічки, павербанки та одноразовий посуд та ін.).

Крім того, місто забезпечило передачу 979 джерел енергопостачання до закладів освіти, охорони здоров’я, соцсфери, культури, об’єктів критичної інфраструктури та райдержадміністрацій. У межах програми «Теплий пакунок» для соціально вразливих категорій населення розподілили 250 тисяч одиниць промислових товарів.

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