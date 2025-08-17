Підакцизні товари, що принесли найбільше доходів у липні — Finance.ua

Підакцизні товари, що принесли найбільше доходів у липні
У липні 2025 року серед підакцизних галузей найбільший приріст виторгу зафіксовано у сегменті пального. Його реалізація принесла на 3,2 млрд грн більше, ніж у червні (+9,7%). Порівняно з липнем 2024 року зростання склало 0,3 млрд грн (+0,7%).
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Позитивна динаміка у порівнянні з червнем 2025-го також спостерігається у сегменті реалізації:
- алкогольних напоїв: на 0,9 млрд грн більше, ніж у червні (+5,9%), та на 2,07 млрд грн більше, ніж минулого року (+14,8%);
- тютюнових виробів: +0,68 млрд грн (+5,07% до попереднього місяця), +3,6 млрд грн (+34,1% до липня 2024 року).
По тютюнових виробах зниження виторгу відносно червня 2025 року відбулося у:
- Івано-Франківській обл. — на 3,3%,
- Львівській обл. — на 2,6%,
- Хмельницькій обл. — на 2,5%,
- Тернопільській обл. — на 1,45%,
- Закарпатській обл. — на 0,3%.
По лікеро-горілчаних виробах падіння зафіксоване у Кіровоградській обл. — на 22%.
«Вважаю, що така від’ємна динаміка є достатньою підставою для ухвалення відповідних кадрових рішень», — резюмував Гетманцев.
Поділитися новиною
Також за темою
Підакцизні товари, що принесли найбільше доходів у липні
Які зміни відбулися на фінансовому ринку: відповідь Нацбанку
Скільки коштів виплатили українцям за пошкоджене житло
Надходження від військового збору зросли майже у чотири рази
Європа vs США: хто виділив найбільше коштів на допомогу Україні — дослідження
Власні доходи та ЄСВ: скільки коштів надійшло до ПФУ від початку року