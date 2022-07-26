Під Києвом штампували медичні довідки охочим тікати за кордон від мобілізації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Під Києвом штампували медичні довідки охочим тікати за кордон від мобілізації

Кримінал
889
У Білій Церкві на Київщині затримано двох зловмисників, які нелегально переправили за кордон понад 100 військовозобов’язаних чоловіків.
Під Києвом штампували медичні довідки охочим тікати за кордон від мобілізації
Вартість таких послуг коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.
"Зловмисники з Білої Церкви штампували підроблені медичні довідки бажаючим уникнути мобілізації та втекти за кордон. За попередніми даними, за два місяці лиходії виробили майже 200 підроблених документів.
Вартість таких послуг коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів", — йдеться у повідомленні.
Організатору та помічнику поліцейські Київщини вже оголосили про підозру. Наразі зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.