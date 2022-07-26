Під Києвом штампували медичні довідки охочим тікати за кордон від мобілізації — Finance.ua

Під Києвом штампували медичні довідки охочим тікати за кордон від мобілізації Вчора 18:00 — Кримінал

У Білій Церкві на Київщині затримано двох зловмисників, які нелегально переправили за кордон понад 100 військовозобов’язаних чоловіків.

Вартість таких послуг коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.

"Зловмисники з Білої Церкви штампували підроблені медичні довідки бажаючим уникнути мобілізації та втекти за кордон. За попередніми даними, за два місяці лиходії виробили майже 200 підроблених документів.

Вартість таких послуг коливалася від 25 до 32 тисяч гривень. В офісі зловмисників поліцейські вилучили понад 350 печаток та кліше різних організацій та медичних установ, а також пристрої для виготовлення фейкових документів", — йдеться у повідомленні.

Організатору та помічнику поліцейські Київщини вже оголосили про підозру. Наразі зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

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