Під час воєнного стану деяких українців не можна звільняти за прогули — роз’яснення Держпраці
Прогули тих співробітників, які залишили місце проживання й переїхали в іншу область або за кордон, не можуть бути причиною для звільнення.
Про це повідомили в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
«Якщо специфіка виконання роботи передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, роботодавцю доцільно прийняти рішення про переведення працівника на дистанційну роботу», — сказано в повідомленні.
Якщо такої можливості немає - працівнику можуть бути надані відпустки, в тому числі і без збереження заробітної плати.
«У разі, якщо роботодавець працівника не здійснює діяльність у зв’язку із воєнними діями — всім працівникам, незалежно від місця їх знаходження, встановлюється простій», — пояснюють у Держпраці.
Якщо простій не оголошувався, місце знаходження працівника невідоме, трудові обов’язки він не виконує - доцільно обліковувати його відсутність, як відсутність з нез’ясованих причин.
«Але така відсутність не може бути підставою для звільнення працівника за прогул», — сказано в повідомленні.
Довідка Finance.ua:
- правовий режим воєнного стану вніс суттєві корективи у більшість сфер нашого життя. В тому числі й у правовідносини між роботодавцями та найманими працівниками. Зокрема, у порядок звільнення з роботи — незалежно від того, хто таку ініціативу виявляє: роботодавець чи працівник;
- правовий режим воєнного стану приніс нам таку новацію, як призупинення дії трудового договору;
- до Кодексу законів про працю внесено нові підстави для звільнення, які викликані саме війною. Вони діють зараз і залишаться чинними й після скасування правового режиму воєнного стану.
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