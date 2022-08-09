Pfizer купує компанію Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд — Finance.ua

Pfizer купує компанію Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд Вчора 19:35 — Фондовий ринок

Pfizer купує компанію Global Blood Therapeutics за $5,4 млрд

Американський фармгігант Pfizer погодився придбати за $5,4 млрд компанію Global Blood Therapeutics, яка виробляє нещодавно схвалений препарат проти серповидно-клітинної анемії Oxbryta.

Про це пише WSJ

Pfizer заплатить $68,5 за кожну акцію Global Blood. Це вдвічі більше, ніж ціна акцій станом на 3 серпня, коли стало відомо, що Pfizer планує поглинання.

За обчисленнями Bloomberg, загальна вартість угоди без урахування боргу становитиме близько $4,6 млрд.

Поглинання GBT допоможе Pfizer налагодити продаж препаратів для лікування серповидно-клітинної анемії.

Акції GBT зросли на 4,4% на відкритті в Нью-Йорку, а Pfizer — упали на 0,5%.

Довідка Finance.ua:

GBT була заснована у 2011 році. У грудні 2021 року регулятори схвалили її препарат проти серповидно-клітинної хвороби Oxbryta, і ще два препарати показали хороші результати під час попередніх випробувань;

продажі Oxbryta допомогли лабораторії досягнути обігу в обсязі $55 млн (+41%), натомість чистий збиток компанії склав $81,4 млн. Минулого року чистий обсяг продажів Oxbryta сягнув $195 млн.

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