Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото) — Finance.ua

Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото) 13.10.2024, 02:21 — Технології&Авто

Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)

Peugeot представила свій останній електромобіль — стильний фастбек e-408. Він має спільну основу з Peugeot e-308, але він може похвалитися унікальною силовою установкою та дизайном, який, як сподівається Peugeot, допоможе йому кинути виклик таким моделям, як Tesla Model 3 і Polestar 2.

Про це повідомляє Arenaev.

Однією з ключових відмінностей між e-408 і його братом, e-308, є акумулятор. e-408 отримав трохи більшу батарею ємністю 58,2 кВт/год, що забезпечує діапазон WLTP 453 км. Він поступається Tesla Model 3 Long Range і Polestar 2 Long Range, які пропонують 628 км і 657 км відповідно.

Peugeot захищає таку ємність батареї, заявляючи, що середня щоденна подорож для покупця автомобіля C-сегменту становить лише 45 км.

На жаль для Peugeot, на постійно конкурентному ринку електромобілів хвилювання щодо запасу ходу залишається важливим фактором для багатьох потенційних покупців.

Сподіваємось, що тут колись з’явиться варіант батареї більшої ємності, такий як блок ємністю 98 кВт/год, який є в Peugeot e-3008 і e-5008, що зробить e-408 більш привабливим компаньйоном на далекі відстані.

Швидкість заряджання — ще одна сфера, де e-408 відстає від конкурентів. З максимальною потужністю 120 кВт він забезпечує лише половину потужності зарядки Kia EV6 у 240 кВт.

Попри це, e-408 може багато чого запропонувати. Його аеродинамічний дизайн із коефіцієнтом лобового опору Cd 0,28 сприяє його ефективності.

e-408 оснащений електродвигуном потужністю 207 конячок з крутним моментом 332 Нм. Хоча офіційні дані про прискорення все ще залишаються в таємниці, очікується, що він буде швидшим за e-308, який розганяється від 0 до 100 км/год за 9,8 секунди.

Візуально e-408 майже ідентичний своєму колезі з двигуном внутрішнього згорання, за винятком маленького значка «e» ззаду.

Цей вибір дизайну, за словами Peugeot, був свідомим, щоб зберегти привабливу естетику 408. Всередині e-408 оснащений фірмовою системою Peugeot i-Cockpit з компактним кермом і піднятою 10-дюймовою панеллю приладів.

10-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, бездротові Apple CarPlay і Android Auto, а також окремий сенсорний екран i-Toggle доповнюють сучасний інтер’єр.

Peugeot e-408 дебютує на Паризькому автосалоні пізніше цього місяця, європейська ціна стартує від 43 900 євро за комплектацію Allure і 45 900 євро за комплектацію GT.

Хоча він не може похвалитися запасом ходу чи потужністю, його дизайн і інтер’єр можуть допомогти йому знайти свою нішу на ринку.

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