Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)

Технології&Авто
10
Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)
Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)
Peugeot представила свій останній електромобіль — стильний фастбек e-408. Він має спільну основу з Peugeot e-308, але він може похвалитися унікальною силовою установкою та дизайном, який, як сподівається Peugeot, допоможе йому кинути виклик таким моделям, як Tesla Model 3 і Polestar 2.
Про це повідомляє Arenaev.
Однією з ключових відмінностей між e-408 і його братом, e-308, є акумулятор. e-408 отримав трохи більшу батарею ємністю 58,2 кВт/год, що забезпечує діапазон WLTP 453 км. Він поступається Tesla Model 3 Long Range і Polestar 2 Long Range, які пропонують 628 км і 657 км відповідно.
Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)
Peugeot захищає таку ємність батареї, заявляючи, що середня щоденна подорож для покупця автомобіля C-сегменту становить лише 45 км.
На жаль для Peugeot, на постійно конкурентному ринку електромобілів хвилювання щодо запасу ходу залишається важливим фактором для багатьох потенційних покупців.
Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)
Сподіваємось, що тут колись з’явиться варіант батареї більшої ємності, такий як блок ємністю 98 кВт/год, який є в Peugeot e-3008 і e-5008, що зробить e-408 більш привабливим компаньйоном на далекі відстані.
Швидкість заряджання — ще одна сфера, де e-408 відстає від конкурентів. З максимальною потужністю 120 кВт він забезпечує лише половину потужності зарядки Kia EV6 у 240 кВт.
Попри це, e-408 може багато чого запропонувати. Його аеродинамічний дизайн із коефіцієнтом лобового опору Cd 0,28 сприяє його ефективності.
Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)
e-408 оснащений електродвигуном потужністю 207 конячок з крутним моментом 332 Нм. Хоча офіційні дані про прискорення все ще залишаються в таємниці, очікується, що він буде швидшим за e-308, який розганяється від 0 до 100 км/год за 9,8 секунди.
Візуально e-408 майже ідентичний своєму колезі з двигуном внутрішнього згорання, за винятком маленького значка «e» ззаду.
Цей вибір дизайну, за словами Peugeot, був свідомим, щоб зберегти привабливу естетику 408. Всередині e-408 оснащений фірмовою системою Peugeot i-Cockpit з компактним кермом і піднятою 10-дюймовою панеллю приладів.
Peugeot презентувала елегантний електричний фастбек e-408 (фото)
10-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, бездротові Apple CarPlay і Android Auto, а також окремий сенсорний екран i-Toggle доповнюють сучасний інтер’єр.
Peugeot e-408 дебютує на Паризькому автосалоні пізніше цього місяця, європейська ціна стартує від 43 900 євро за комплектацію Allure і 45 900 євро за комплектацію GT.
Хоча він не може похвалитися запасом ходу чи потужністю, його дизайн і інтер’єр можуть допомогти йому знайти свою нішу на ринку.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Мета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.