Peugeot представила новий 7-місний кросовер (фото) — Finance.ua

Peugeot представила новий 7-місний кросовер (фото) Сьогодні 23:16 — Фондовий ринок

Peugeot представила новий 7-місний кросовер (фото)

Французька компанія Peugeot представила оновлений кросовер Peugeot 5008. Виробник розсекретив одночасно і суто електричну версію, і гібридний варіант із ДВЗ. Усі вони надійдуть у продаж восени поточного року.

Зовні оновлений Peugeot 5008 схожий на більш компактну модель Peugeot 3008, але оформлення передньої частини у нього інше. Довжина машини складає 4,79 м, а ось колісна база — вражаючі 2,9 м. Автомобіль семимісний, мінімальний об'єм багажника — всього 259 літрів, але якщо скласти крісла другого та третього ряду, то об'єм збільшиться до 1815 літрів.

Оформлення передньої панелі та центрального тунелю авангардне. У топової версії є 21-дюймовий вигнутий екран, в базі - два 10-дюймові екрани.

Базовий електричний Peugeot 5008 отримав двигун потужністю 214 к.с. на передній осі та тяговою батареєю ємністю 73 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 500 км. Варіант зі збільшеним запасом ходу — 231-сильний і з тяговою батареєю ємністю 98 кВт·год (до 660 км). Топова версія має таку ж тягову батарею, але за рахунок наявності двох електромоторів сумарною віддачею 340 «коней» запас ходу становить 500 км.

Гібридів буде два: «м'який» і такий, що підключається. У першому випадку передбачено 1,2-літровий турбоагрегат продуктивністю 136 к.с. і 6-ступінчастий «робот», у другому — 150-сильний ДВЗ і електромотор потужністю 125 кінських сил.

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MMR За матеріалами:

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