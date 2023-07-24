Перший в Україні: де McDonald’s відкрив ресторан біля траси — Finance.ua

Перший в Україні: де McDonald’s відкрив ресторан біля траси Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Перший в Україні: де McDonald’s відкрив ресторан біля траси

Заклади McDonald’s біля великих доріг є доволі поширеною практикою у світі. Втім, в Україні реалізації цієї ідеї поки що не було.

Перший в Україні McDonald’s біля дороги

Зараз вже можна сказати, що McDonald’s лише в українських містах — це вже у минулому. Новий ресторан відкрили біля траси. М-06 Київ — Чоп у Житомирській області. Він розташований за 127 кілометрів від Києва.

Заклади на трасах є частиною стратегії розвитку в Україні та давньою практикою у світі. У цьому випадку ми використовуємо розташування поруч з уже наявним елементом інфраструктури, а саме АЗС WOG, щоб зупинка була максимально зручною та ефективною за часом, — йдеться у пресрелізі компанії.

Запуск цього ресторану біля автотраси був запланований ще перед початком повномасштабного вторгнення. Напад російських окупантів змусив відкласти це рішення до кращих часів.

Площа нового ресторану — понад 500 квадратних метрів, тут є 133 місця всередині та ще 116 — на терасі. Він один із найбільших в Україні. Поруч є парковка для великих автобусів.

Графік роботи ресторану — з 7 до 22. Під час повітряної тривоги заклади McDonald’s припиняють роботу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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