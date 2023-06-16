Перший у світі космічний завод почав роботу — Finance.ua

Перший у світі космічний завод почав роботу Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Перший у світі космічний завод почав роботу

Новий супутник від компанії Varda Space Industries 13 червня почав свою роботу в космосі. Це перший у світі космічний фармацевтичний завод, який також можна використовувати для проведення досліджень у галузі гіперзвуку.

Про це повідомляє New Atlas

За словами представників компанії Varda Space Industries, подібне виробництво є дуже корисним для вирощування білкових кристалів. Оскільки гравітація не впливає на властивості хімічних сполук у космосі, виробництво ліків в позаземних умовах може зробити революцію в цій індустрії.

Особливо важливою така можливість є для виробників ліків, які можуть використовувати космічний завод з невагомістю для кристалізації біологічних білків з метою аналізу їхньої структури та створення медикаментів.

Також такий космічний завод можна використовувати для виробництва ліків у кристалічній формі з надзвичайною точністю. І таке виробництво коштуватиме набагато менше, ніж на Землі. Завдяки тому, що вартість запусків у космос стає дедалі менш витратною, подібне виробництво може мати успіх.

Поки що компанія Varda Space Industries була першою, яка відправила в космос подібний виробничий і одночасно лабораторний супутник. Він літатиме на орбіті трохи більше місяця на приблизній висоті в 1000 км. Завод 12 червня вивела на орбіту ракета Falcon 9. Після завершення місії апарат повернеться на Землю.

У компанії Varda вважають, що їхню нову розробку можна використати і для проведення різноманітних досліджень у сфері гіперзвуку.

Якщо все піде за планом, компанія Varda Space Industries планує відправити другий подібний апарат у космос наприкінці цього року. В американської компанії є плани створити багаторазові виробничі космічні модулі і навіть існує план зі створення виробничої космічної станції на орбіті Землі.

Укрінформ За матеріалами:

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