Перший у світі космічний завод почав роботу — Finance.ua

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Перший у світі космічний завод почав роботу

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Перший у світі космічний завод почав роботу
Перший у світі космічний завод почав роботу
Новий супутник від компанії Varda Space Industries 13 червня почав свою роботу в космосі. Це перший у світі космічний фармацевтичний завод, який також можна використовувати для проведення досліджень у галузі гіперзвуку.
Про це повідомляє New Atlas.
За словами представників компанії Varda Space Industries, подібне виробництво є дуже корисним для вирощування білкових кристалів. Оскільки гравітація не впливає на властивості хімічних сполук у космосі, виробництво ліків в позаземних умовах може зробити революцію в цій індустрії.
Особливо важливою така можливість є для виробників ліків, які можуть використовувати космічний завод з невагомістю для кристалізації біологічних білків з метою аналізу їхньої структури та створення медикаментів.
Перший у світі космічний завод почав роботу
Також такий космічний завод можна використовувати для виробництва ліків у кристалічній формі з надзвичайною точністю. І таке виробництво коштуватиме набагато менше, ніж на Землі. Завдяки тому, що вартість запусків у космос стає дедалі менш витратною, подібне виробництво може мати успіх.
Поки що компанія Varda Space Industries була першою, яка відправила в космос подібний виробничий і одночасно лабораторний супутник. Він літатиме на орбіті трохи більше місяця на приблизній висоті в 1000 км. Завод 12 червня вивела на орбіту ракета Falcon 9. Після завершення місії апарат повернеться на Землю.
У компанії Varda вважають, що їхню нову розробку можна використати і для проведення різноманітних досліджень у сфері гіперзвуку.
Якщо все піде за планом, компанія Varda Space Industries планує відправити другий подібний апарат у космос наприкінці цього року. В американської компанії є плани створити багаторазові виробничі космічні модулі і навіть існує план зі створення виробничої космічної станції на орбіті Землі.
За матеріалами:
Укрінформ
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