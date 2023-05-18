Перший штат у США заборонив TikTok — Finance.ua

Перший штат у США заборонив TikTok Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Перший штат у США заборонив TikTok

TikTok зіткнувся з першою забороною з боку штату США з міркувань національної безпеки після того, як губернатор Монтани Грег Джанфорте підписав закон, що забороняє завантаження програми.

Про це пише Reuters.

Губернатор Джанфорте в середу, 17 травня, підписав закон, який забороняє TikTok працювати в штаті, щоб захистити жителів від ймовірного збору розвідданих Китаєм, що робить його першим штатом США, який заборонив популярний додаток.

Монтана зробить незаконним для магазинів додатків Google та Apple пропонувати TikTok у штаті, але не накладатиме жодних санкцій на осіб, які використовують програму.

Заборона має набути чинності 1 січня 2024 року і майже напевно зіткнеться із юридичними проблемами.

Водночас TikTok не відповів на питання про те, чи планує він судовий позов.

TikTok заявив, що новий закон «порушує права жителів Монтани, закріплені в Першій поправці, шляхом незаконної заборони TikTok» і що «продовжить роботу із захисту прав наших користувачів усередині та за межами Монтани».

Американський союз громадянських свобод (ACLU) назвав закон «неконституційним». «Цією забороною губернатор Джанфорте та законодавчий орган Монтани розтоптали свободу слова сотень тисяч жителів Монтани, які використовують додаток для самовираження, збору інформації та ведення свого малого бізнесу в імʼя антикитайських настроїв», — сказав Кіган Медрано, директор з політики ACLU штату Монтана.

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