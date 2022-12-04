Перший кросовер Ferrari розкупили на два роки вперед — Finance.ua

Перший кросовер Ferrari розкупили на два роки вперед
Перший позашляховик від Ferrari більше не доступний для замовлення. Італійський виробник суперкарів наразі має замовлення на два роки вперед.
«Ми перестали приймати замовлення на Purosange, — заявив комерційний і маркетинговий менеджер Ferrari Енріко Галлієра. — Причому всі вони зроблені до того, як ми продали перший „живий“ автомобіль», — сказав він автомобільному виданню Drive.com.au.
За словами Френка Стівенсона, Purosangue зараз найдорожчий позашляховик у Великій Британії. Його ціна починається з 380 000 доларів США за поточним обмінним курсом порівняно з 355 000 доларів США за Rolls-Royce Cullinan, який також має 12-циліндровий силовий агрегат.
Чим Purosange виділяється в сегменті надрозкішних позашляховиків, так це не кількістю циліндрів, а також атмосферним двигуном на відміну від подвійного турбонаддуву для Cullinan. Компанія з Маранелло також подарувала своїй моделі найкращу керованість у сегменті, що може спричинити невеликі проблеми для Lamborghini Urus Performante.
Маючи 49-відсотковий розподіл ваги спереду та 51-відсотковий розподіл ваги позаду, Purosangue оснащений повним приводом 4RM-S evo, потужними гальмами, технологією активної підвіски та іншими технічними інноваціями. Purosangue потребує всього 3,3 секунди, щоб розігнатися до 100 км/год.
Максимальна швидкість очікується в понад 310 км/год, яку забезпечує йому V12 потужністю 725 к.с. і 716 Нм.
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