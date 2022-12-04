Перший кросовер Ferrari розкупили на два роки вперед — Finance.ua

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Перший кросовер Ferrari розкупили на два роки вперед

Технології&Авто
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Перший кросовер Ferrari розкупили на два роки вперед
Перший кросовер Ferrari розкупили на два роки вперед, Фото: autoevolution
Перший позашляховик від Ferrari більше не доступний для замовлення. Італійський виробник суперкарів наразі має замовлення на два роки вперед.
«Ми перестали приймати замовлення на Purosange, — заявив комерційний і маркетинговий менеджер Ferrari Енріко Галлієра. — Причому всі вони зроблені до того, як ми продали перший „живий“ автомобіль», — сказав він автомобільному виданню Drive.com.au.
За словами Френка Стівенсона, Purosangue зараз найдорожчий позашляховик у Великій Британії. Його ціна починається з 380 000 доларів США за поточним обмінним курсом порівняно з 355 000 доларів США за Rolls-Royce Cullinan, який також має 12-циліндровий силовий агрегат.
Фото: autoevolution
Фото: autoevolution
Чим Purosange виділяється в сегменті надрозкішних позашляховиків, так це не кількістю циліндрів, а також атмосферним двигуном на відміну від подвійного турбонаддуву для Cullinan. Компанія з Маранелло також подарувала своїй моделі найкращу керованість у сегменті, що може спричинити невеликі проблеми для Lamborghini Urus Performante.
Маючи 49-відсотковий розподіл ваги спереду та 51-відсотковий розподіл ваги позаду, Purosangue оснащений повним приводом 4RM-S evo, потужними гальмами, технологією активної підвіски та іншими технічними інноваціями. Purosangue потребує всього 3,3 секунди, щоб розігнатися до 100 км/год.
Максимальна швидкість очікується в понад 310 км/год, яку забезпечує йому V12 потужністю 725 к.с. і 716 Нм.
За матеріалами:
Телеканал 24
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