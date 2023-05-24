Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік наперед ще до початку виробництва (фото) — Finance.ua

Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік наперед ще до початку виробництва (фото) 24.05.2023, 01:32 — Технології&Авто

Перший електромобіль Rolls-Royce розкупили на рік наперед ще до початку виробництва (фото)

Попит на новий Rolls-Royce Spectre перевищив усі очікування. За першим електромобілем в історії марки вишикувалися черги, хоча його виробництво ще не почалося. Про це заявив СЕО Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвосс сайту InsideEVs.

За його словами, зараз черга за Rolls-Royce Spectre становить 15 місяців, навіть незважаючи на чималу вартість у $400 тисяч. Якщо замовити електромобіль зараз, його доставлять у 2025 році.

Торстен Мюллер-Отвос зазначив, що в преміальному сегменті клієнти незадоволені чергами за авто у два роки і більше — це свідчить про погане планування виробництва. Раніше в Rolls-Roy вже переглянули плани випуску моделі, щоб не допускати таких великих черг.

Нагадаємо, що електромобіль Rolls-Royce Spectre запустять у виробництво з кінця поточного року. Розкішне купе завдовжки майже 5,5 м прийшло на зміну бензиновому Rolls-Royce Wraith.

Новий Rolls-Royce Spectre оснащений двома моторами, що сумарно розвивають 585 к. с. Автомобіль вагою майже 3 тонни розганяється до 100 км/год за 4,5 с і здатний проїхати 515 км без підзарядки.

Електромобіль Rolls-Royce зберігає знайомий дизайн, але більш обтічний, ніж інші моделі марки. Його салон оброблений шкірою та деревом, а за комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

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