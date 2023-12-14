Перший електромобіль Range Rover показали до прем'єри (відео) — Finance.ua

Перший електромобіль Range Rover показали до прем'єри (відео) Сьогодні 02:31 — Технології&Авто

Перший електромобіль Range Rover показали до прем'єри (відео), Фото: Land Rover

Лінійку Range Rover 2024 року поповнить електрична версія. На перший серійний електрокар в історії Land Rover вже почали приймати попередні замовлення.

Також на офіційному Youtube-каналі британського автовиробника опубліковано офіційне відео з моделлю.

Судячи з відео, електромобіль Range Rover відрізнятиметься від стандартної версії моделі лише деталями. У нього дещо інші решітка радіатора, колісні диски та декор на кузові.

Також підкреслюється, що електрокар Range Rover збереже позашляхові якості на рівні бензинової моделі. Наприклад, він зможе долати броди глибиною до 850 мм.

Фото: Land Rover

Платформа MLA, на якій побудований новий Range Rover, підтримує 800-вольтні електричні установки. Це дозволить надшвидку зарядку батареї.

Крім того, повідомляється, що електромобіль буде настільки ж швидким, як і 4,4-літровий бензиновий Range Rover. Нагадаємо, що цей V8 запропонований у версіях на 530 і 624 к. с., а розгін до 100 км/год займає 4,5−4,6 с.

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