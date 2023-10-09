Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото) — Finance.ua

Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)
General Motors повертаються до Європи з новим сімейством електромобілів. Першою моделлю, представленою на європейському ринку, стане новий Cadillac Lyriq. Про це повідомляє британське видання Autocar.
З наступного тижня перший електромобіль Cadillac почнуть продавати у Швейцарії — там уже відкрили представництво американського концерну. Незабаром модель з’явиться і в інших європейських країнах.
Електрокросовер Cadillac Lyriq у Швейцарії коштуватиме від 82 000 франків ($89 650). У США модель дешевша — від $58 000 за базову версію.
Настільки велика різниця у вартості зумовлена тим, що на перших порах новий Cadillac Lyriq в Європі буде запропонований тільки в багато оснащеній повнопривідній версії потужністю 510 к. с., а початкові варіанти із заднім приводом з’являться пізніше.
Такий електрокар оснащений батареєю на 100 кВт∙год і може проїхати 494 км без підзарядки. Комплектація охоплює безключовий доступ до салону зі смартфона, величезний 33-дюймовий дисплей, дорогу акустику AKG з 19 динаміками та систему напівавтономного водіння Super Cruise.
Слідом за Cadillac Lyriq в Європі з’являться й інші електромобілі General Motors. Насамперед йдеться про Chevrolet Blazer і Equinox, а ось велетенські Hummer поки що під питанням — вони занадто великі для європейських доріг.
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