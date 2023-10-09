Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)

Технології&Авто
27
Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)
Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)
General Motors повертаються до Європи з новим сімейством електромобілів. Першою моделлю, представленою на європейському ринку, стане новий Cadillac Lyriq. Про це повідомляє британське видання Autocar.
З наступного тижня перший електромобіль Cadillac почнуть продавати у Швейцарії — там уже відкрили представництво американського концерну. Незабаром модель з’явиться і в інших європейських країнах.
Електрокросовер Cadillac Lyriq у Швейцарії коштуватиме від 82 000 франків ($89 650). У США модель дешевша — від $58 000 за базову версію.
Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)
Настільки велика різниця у вартості зумовлена тим, що на перших порах новий Cadillac Lyriq в Європі буде запропонований тільки в багато оснащеній повнопривідній версії потужністю 510 к. с., а початкові варіанти із заднім приводом з’являться пізніше.
Перший електромобіль Cadillac виходить на європейський ринок (фото)
Такий електрокар оснащений батареєю на 100 кВт∙год і може проїхати 494 км без підзарядки. Комплектація охоплює безключовий доступ до салону зі смартфона, величезний 33-дюймовий дисплей, дорогу акустику AKG з 19 динаміками та систему напівавтономного водіння Super Cruise.
Слідом за Cadillac Lyriq в Європі з’являться й інші електромобілі General Motors. Насамперед йдеться про Chevrolet Blazer і Equinox, а ось велетенські Hummer поки що під питанням — вони занадто великі для європейських доріг.
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.