Перші смартфони Ethereum розпродали всього за добу — Finance.ua

Перші смартфони Ethereum розпродали всього за добу Сьогодні 20:38 — Технології&Авто

Перші смартфони Ethereum розпродали всього за добу

Попередній продаж смартфона на базі Ethereum (ETH) виявився дуже успішним. Всього за перші 24 години було розпродано 50 мобільних пристроїв.

«Ефіріум-телефон» створений на базі Google Pixel 7a і поставляється з унікальною операційною системою з відкритим вихідним кодом: ethOS. Смартфон відрізняється від інших Web3-гаджетів вбудованим легким клієнтом Ethereum. Ця функція дозволяє операційній системі ethOS самостійно перевіряти блоки, роблячи пристрій «легким вузлом» у мережі Ethereum.

В Ethereum-смартфон вбудовано декілька інструментів для обробки платежів, отримання та відправлення повідомлень. Крім того, мобільний пристрій має інтеграцію з Ethereum Name Services (ENS), що дозволяє користувачам здійснювати транзакції у простіший спосіб. Крім того, гаджет підтримує мережі масштабування 2-го рівня.

Під час попереднього замовлення було доступно лише 50 мобільних пристроїв. Щоб отримати право на придбання цих смартфонів, зацікавлені покупці повинні були придбати невзаємозамінний токен ethOS NFT. Користувачі могли спалити його або знищити, щоби зарезервувати свій телефон.

Деякі ethOS NFT продаються на OpenSea за 3 ETH, або майже $5 000. У порівнянні зі звичайним Google Pixel 7a, який продається у США за $499, ціна завищена у 10 разів.

У той час як попередній продаж смартфонів на Ethereum був дуже успішним, старт продажів смартфона від Solana став не таким феєричним. Нагадаємо — за даними Flipside, з моменту випуску гаджета було продано лише трохи більше 2 000 одиниць.

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noworries За матеріалами:

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