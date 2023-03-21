Перше місто в Україні завершує опалювальний сезон — Finance.ua

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Перше місто в Україні завершує опалювальний сезон

Енергетика
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У Дніпрі будуть відключати опалення у домівках з завтрашнього дня, 22 березня. Воно стане першим містом в Україні, де завершать опалювальний сезон у 2023 році.
Про це повідомляє заступника міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
«У зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря у м. Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено», — написав він.
Лисенко зазначив, що завершення опалювального сезону пов’язано з допустимим температурним режимом у місті. До того ж, за його словами, населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами Дніпра.
При цьому українців закликають продовжувати заощаджувати, адже війна ще не закінчилась.
За матеріалами:
РБК-Україна
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