Перша європейська країна повністю забезпечує себе на 100% зеленою електроенергією — Finance.ua

Перша європейська країна повністю забезпечує себе на 100% зеленою електроенергією Сьогодні 03:24 — Енергетика

Перша європейська країна повністю забезпечує себе на 100% зеленою електроенергією

Представники бельгійського оператора електромереж Elia повідомили, що у понеділок 29 травня сонячна та вітрова генерація вперше забезпечили достатню кількість електроенергії, щоб покрити весь попит на електрику в країні.

Рекорд встановлений між 13:00 та 13:30. Хоча вночі таке повторити поки що неможливо, здатність відновлюваної енергетики повністю замінити викопну вперше доведена на практиці.

Минулорічний рекорд було встановлено 11 травня. Тоді сонячна та вітрова енергія в сумі видали 7112 МВт. Вже цього року, 28 травня, було зафіксовано нове досягнення — 7695 МВт. А вже 29 травня спеціалісти Elia відзначили новий абсолютний рекорд генерації - 8303 МВт. Це було більше, ніж на той момент потрібно всім споживачам електроенергії в Бельгії, зазначили в компанії.

Сонячні панелі забезпечили майже вдвічі більше рекордні показники, ніж вітрова генерація. Так, вироблення електрики сонячними панелями становило 5500 МВт, вітрогенераторами — 2803 МВт.

«Такі моменти, як цей, наголошують на необхідності нової моделі ринку, яка стимулює гнучке споживання. Споживачі з тепловими насосами та електромобілями зможуть заряджати свої прилади, коли є багато дешевої, екологічно чистої електроенергії, водночас допомагаючи підтримувати баланс мережі», — наголосили у Elia.

Нагадаємо — у 2022 році вітер та сонячна енергія вперше стали основним джерелом електроенергії в ЄС. На ці два види зеленої енергії припало 22.3%, порівняно з 21.9% ядерної та 19.9% газової енергії. Близько 83% нестачі електроенергії змогли перекрити сонячні та вітрові електростанції, допомогло також і зниження споживання.

noworries За матеріалами:

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