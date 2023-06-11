Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin — Finance.ua
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Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin

Криптовалюта
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Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin
Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin
Компанія зі страхування життя Insurance Bitcoin, діяльність якої повністю зосереджена на криптовалюті, оголосила про залучення $19 млн інвестицій за два раунди. Першими інвесторами фірми стали генеральний директор OpenAI Сем Альтман, колишній глава Stripe Лачі Грум і компанія Gradient Ventures.
Фінансування дасть змогу Insurance Bitcoin отримати ліцензію Валютного управління Бермудських Островів, а також запустити свій перший продукт — повне страхування життя, номіноване у Bitcoin.
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У компанії пояснюють: наприклад, 35-річний чоловік із задовільним станом здоров’я зможе купити страховий поліс із покриттям у 25 ВТС за 10 ВТС премії.
«Bitcoin знаходиться на шляху до того, щоб стати і глобальним засобом заощадження, і функціональною валютою. Довгостроковим власникам BTC слід інвестувати у страхування свого життя, номіноване в цьому активі. Це має практичний сенс. Ми бачимо потенціал для створення компанії зі страхування життя з повним стеком, мета якої - охопити понад мільярд людей на планеті», — ділиться планами співзасновник і генеральний директор Insurance Bitcoin Зак Таунсенд.
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Адміністрація Insurance Bitcoin оголосила, що спочатку послуги компанії будуть доступні тільки громадянам США. Фірма не планує ведення страхового бізнесу і продаж полісів поза офісами і юрисдикцією Бермудських Островів.

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За матеріалами:
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