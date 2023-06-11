Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin — Finance.ua

Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin Сьогодні 02:20 — Криптовалюта

Перша у світі страхова криптовалютна компанія дозволить страхувати життя в Bitcoin

Компанія зі страхування життя Insurance Bitcoin, діяльність якої повністю зосереджена на криптовалюті, оголосила про залучення $19 млн інвестицій за два раунди. Першими інвесторами фірми стали генеральний директор OpenAI Сем Альтман, колишній глава Stripe Лачі Грум і компанія Gradient Ventures.

Фінансування дасть змогу Insurance Bitcoin отримати ліцензію Валютного управління Бермудських Островів, а також запустити свій перший продукт — повне страхування життя, номіноване у Bitcoin.

У компанії пояснюють: наприклад, 35-річний чоловік із задовільним станом здоров’я зможе купити страховий поліс із покриттям у 25 ВТС за 10 ВТС премії.

«Bitcoin знаходиться на шляху до того, щоб стати і глобальним засобом заощадження, і функціональною валютою. Довгостроковим власникам BTC слід інвестувати у страхування свого життя, номіноване в цьому активі. Це має практичний сенс. Ми бачимо потенціал для створення компанії зі страхування життя з повним стеком, мета якої - охопити понад мільярд людей на планеті», — ділиться планами співзасновник і генеральний директор Insurance Bitcoin Зак Таунсенд.

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У сфері перестрахування ризиків компанію підтримали інвестори Muoro Capital, венчурний підрозділ MS&AD Insurance Group і Hudson Structured Capital Management

Адміністрація Insurance Bitcoin оголосила, що спочатку послуги компанії будуть доступні тільки громадянам США. Фірма не планує ведення страхового бізнесу і продаж полісів поза офісами і юрисдикцією Бермудських Островів.

noworries За матеріалами:

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