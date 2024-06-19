Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану — Finance.ua

Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану Сьогодні 14:34 — Енергетика

Фінляндія стає першою країною ЄС, яка розпочала видобуток урану, із запланованим річним видобутком 200 тонн до 2026 року.

На промисловому майданчику Соткамо розпочато видобуток природного урану, що робить Фінляндію першою країною-членом Євросоюзу, яка експлуатує уранові копальні, повідомила гірничодобувна компанія Terrafame.

Повної потужності видобутку планується досягти до 2026 року, коли обсяг виробництва становитиме приблизно 200 тонн на рік. Приблизно стільки ж урану споживає фінська атомна станція Олкілуото-3 за дев’ять місяців роботи. Рудник планується використати не менше 30 років. Уран відправлять за кордон для переробки, після чого використовують в атомній енергетиці.

Terrafame отримала дозвіл на початок видобутку у 2020 році.

Добутий оксид урану не відрізняється високою радіоактивністю, він небезпечний головним чином через хімічні властивості, як і інші важкі метали, пояснили в Управлінні з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK). Однак із оксиду урану виробляється паливо для атомних електростанцій, воно в реакторі стає дуже радіоактивним.

Руда із Соткамо має невелику концентрацію урану, приблизно 17 мг/кг. Такі концентрації трапляються та інших частинах фінських гірських порід.

Наростивши обсяги виробництва до 200 тонн урану на рік, Фінляндія займе сьоме місце у рейтингу світових видобувачів разом із Південною Африкою. Лідером галузі станом на 2022 рік був Казахстан (21 227 тонн), слідом йшли Канада (7351), Намібія (5613), Австралія (4553), Узбекистан (3300), росія (2508), Нігер (2020), Китай (1700)) та Індія (600).

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.