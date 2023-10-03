Перевірки українського зерна перенесуть із кордону Польщі до порту Литви — Finance.ua

Перевірки українського зерна перенесуть із кордону Польщі до порту Литви Сьогодні 16:33

Україна, Польща та Литва домовилися перенести перевірки української агропродукції з українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеди.

«Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до порту Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, що прямують до цього порту. Це прискорить транзит територією Польщі», — сказано в повідомленні.

Наголошується, що про таке рішення домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Роберт Телус та міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі.

За словами Сольського, саме Україна запропонувала перенести контроль із українсько-польського кордону до литовського порту. Водночас міністри Польщі та Литви зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм і вважають це конструктивним кроком.

Зокрема, Телус заявив, що «це хороша річ у побудові цього транзиту, у побудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, збудували в Європі».

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