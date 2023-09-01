Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою, — дослідження НАДС Сьогодні 19:47 — Особисті фінанси

Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою, — дослідження НАДС

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) презентувало дослідження «Публічна служба в Україні: ваша точка зору».

Дослідження є результатом опитування 43 862 публічних службовців, анонімне опитування яких відбулося у травні.

Як зазначено у дослідженні, переважна більшість опитаних публічних службовців (80,2%) «повністю задоволені» або «задоволені» своєю роботою.

Відповідно, про те, що вони «не задоволені» або «повністю не задоволені» своєю роботою, повідомили 4,9% опитаних держслужбовців.

Згідно з дослідженням НАДС, своєю роботою на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування більше задоволені жінки, ніж чоловіки (81,6% та 76,1% відповідно).

При цьому рівень задоволеності роботою на державу чи місцеве самоврядування залежить і від вікової групи респондентів. Публічні службовці у віці 60+ значно більше задоволені своєю роботою ніж молодь 20−35 років.

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Цікаво, що найвищий показник задоволеності своєю роботою спостерігається серед тих публічних службовців, які пропрацювали на публічній службі понад 25 років (85,1%).

Як зазначено у дослідженні НАДС, найбільше незадоволення у працівників публічної служби (57,1%), викликає розмір заробітної плати. Разом з тим, 21,8% службовців позитивно ставляться до розміру своєї заробітної плати.

Також, лише 52,8% опитаних службовців зазначили, що їх керівництво «генерує високий рівень мотивації у співробітників».

Крім того, досить цікавим є те, що, згідно з дослідженням НАДС, «найвищі показники задоволеності роботою, зарплатою, професійним вибором та кар'єрою демонструють працівники органів судової влади і прокуратури, а також органів охорони правопорядку і військового управління».

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