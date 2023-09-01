Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою, — дослідження НАДС — Finance.ua
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Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою, — дослідження НАДС

Особисті фінанси
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Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою, — дослідження НАДС
Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою, — дослідження НАДС
Національне агентство з питань державної служби (НАДС) презентувало дослідження «Публічна служба в Україні: ваша точка зору».
Дослідження є результатом опитування 43 862 публічних службовців, анонімне опитування яких відбулося у травні.
Як зазначено у дослідженні, переважна більшість опитаних публічних службовців (80,2%) «повністю задоволені» або «задоволені» своєю роботою.
Відповідно, про те, що вони «не задоволені» або «повністю не задоволені» своєю роботою, повідомили 4,9% опитаних держслужбовців.
Згідно з дослідженням НАДС, своєю роботою на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування більше задоволені жінки, ніж чоловіки (81,6% та 76,1% відповідно).
При цьому рівень задоволеності роботою на державу чи місцеве самоврядування залежить і від вікової групи респондентів. Публічні службовці у віці 60+ значно більше задоволені своєю роботою ніж молодь 20−35 років.
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Цікаво, що найвищий показник задоволеності своєю роботою спостерігається серед тих публічних службовців, які пропрацювали на публічній службі понад 25 років (85,1%).
Як зазначено у дослідженні НАДС, найбільше незадоволення у працівників публічної служби (57,1%), викликає розмір заробітної плати. Разом з тим, 21,8% службовців позитивно ставляться до розміру своєї заробітної плати.
Також, лише 52,8% опитаних службовців зазначили, що їх керівництво «генерує високий рівень мотивації у співробітників».
Крім того, досить цікавим є те, що, згідно з дослідженням НАДС, «найвищі показники задоволеності роботою, зарплатою, професійним вибором та кар'єрою демонструють працівники органів судової влади і прокуратури, а також органів охорони правопорядку і військового управління».
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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