Переваги валютних карток: для їх чого використовують — Finance.ua

Переваги валютних карток: для їх чого використовують

Вчора 09:00 — Фінтех і Картки

Картки в доларах США та євро (крім того, зустрічаються також картки в англійських фунтах і польських злотих) використовуються для:

отримання переказів з-за кордону, зокрема з використанням різних систем грошових переказів;

оформлення депозитів і виплати відсотків за ними у валюті;

відправки переказів та SWIFT-платежів за кордон;

проведення операцій валютообміну онлайн (нині онлайн можна лише продати валюту або обміняти одну валюту на іншу) та інших операцій, які не вдасться виконати, маючи лише гривневі банківські платіжні картки.

Ми публікуємо перший огляд карток у валюті, які пропонують оформити своїм клієнтам українські банки. Цілком можливо, якісь із цих карток ви вже використовуєте, а якісь стануть для вас корисним відкриттям.

Пакет послуг «всеКАРТА», ПУМБ

Картка випускається в гривні, доларах США та євро.

Поповнення валютних карток, як і карток у національній валюті, — без комісії. Зняти готівкову валюту в касі відділення можна також без комісії двічі на місяць у сумі не більше ніж еквівалент 500 тис. гривень. У разі, якщо кількість зняття буде більше, ніж два, або на більшу суму, комісія становитиме 1,5%.

У разі відправлення SWIFT-повідомлення за кордон комісія становитиме 0,5% від суми, мінімум 10 дол., максимум 500 дол.

За кордоном комісія за зняття готівки у банкоматі становить 1,5% +4 долл.

Картка для виплат, ПриватБанк

Картка випускається в гривні, доларах США та євро. Останнім часом з пластиком у банку проблеми, але можна оформити карту digital — ту саму Карту для виплат, але в цифровому вигляді.

Її можна відкрити самостійно в Приват24, для цього навіть не доведеться йти у відділення (якщо, звичайно, ви вже є клієнтом ПриватБанк у).

Картка використовується для виплати депозитів, отримання переказів з-за кордону й інших виплат у валюті.

Зарахування переказу відбувається з комісією 0,5% від суми, виплата — без комісії. Причому ПриватБанк не обмежує ні суму, ні кількість виплат протягом місяця, що вигідно відрізняється від інших банків, де кількість виплат без комісії обмежена.

Читайте більше про картки у матеріалі-

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