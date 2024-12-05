Переваги банківського застосунку Alliance: інтерв’ю з заступником голови правління Alliance bank Сергієм Бочаровим — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Переваги банківського застосунку Alliance: інтерв’ю з заступником голови правління Alliance bank Сергієм Бочаровим Сьогодні 14:05

Переваги банківського застосунку Alliance: інтерв’ю з заступником голови правління Alliance bank Сергієм Бочаровим

Останнім часом все більшої популярності набирає мобільний застосунок Alliance. Це зумовлено його зручним функціоналом, вигідними пропозиціями та можливістю відкривати рахунки і більшість банківських продуктів повністю онлайн.

Застосунок дозволяє одночасно керувати як особистими, так і бізнес-фінансами, легко перемикаючись між ними. Цей універсальний додаток був розроблений Alliance bank , який вже понад 30 років працює на ринку України.

Сергій Бочаров, керівник проєкту мобільного банкінгу та заступник голови правління Alliance bank, розповів про функціонал застосунку, його перспективи та користь для різних категорій клієнтів.

Сергію, запуск мобільного застосунку — це важлива подія для банку. Розкажіть, як він змінив ваші підходи до банківських сервісів?

Запуск застосунку Alliance вплинув на наші підходи як до обслуговування клієнтів, так і до організації процесів у цілому. Для тих, хто читає про нього вперше: застосунок Alliance об’єднав у собі функції для особистих та бізнес-рахунків і забезпечує максимально просте ведення всіх фінансових операцій в одному зручному мобільному додатку.

Ще на старті розробки ми приділили особливу увагу тому, як виглядатиме та працюватиме застосунок не лише сьогодні, а й через кілька років, коли його функціонал значно розшириться. Ми будували архітектуру з «запасом на майбутнє», щоб застосунок залишався зручним і не перегруженим навіть із часом. Тому ми навчилися дивитися на розвиток застосунку, прораховуючи його еволюцію і як нам якісно розмістити в ньому нові сервіси.

Ми також глибше зрозуміли, як технології, зокрема ШІ, можуть зробити обслуговування зручнішим і покращити досвід клієнтів. Але є аспекти обслуговування, в яких людська участь залишається принципово важливою. Наприклад, наша служба підтримки та індивідуальні консультації, де потрібен живий контакт, є ключовими для побудови довіри та довгострокових відносин із клієнтами.

Тому, працюючи над Alliance, ми знайшли баланс між використанням передових технологій і збереженням людяного підходу. Це дозволяє нам забезпечити як персональний підхід, так і інноваційність, які сьогодні необхідні для конкурентного банківського сервісу.

Інтерфейс Alliance часто отримує відгуки про зручність та легкість в користуванні. Як вам вдалося досягти такого вдалого інтерфейсу в багатофункціональному застосунку?

Ми відштовхувалися саме від ідеї зручності та функціональності. Від самого початку наша команда закладала фундаментальні рішення, щоб інтерфейс був зручним незалежно від того, скільки в ньому буде функцій. Ми витрачали багато часу на моделювання розвитку застосунку і враховували майбутній функціонал, щоб не перевантажити інтерфейс. Це дало нам змогу закласти надійну архітектуру, і тепер застосунок може зростати, зберігаючи свою простоту та зрозумілість. Такий підхід вимагає великих ресурсів і роботи, але це дорога до якісного продукту.

Які ключові функції, на ваш погляд, роблять застосунок Alliance справді унікальним та привабливим на ринку?

По-перше, унікальність Alliance полягає в тому, що він об’єднує можливість керування особистими та бізнес-фінансами в одному інтерфейсі, що практично не зустрічається на ринку в такому форматі. Крім цього, ми пропонуємо повністю дистанційне відкриття та ведення рахунків для юридичних осіб, що досі є великою рідкістю на ринку та сильно спрощує багато фінансових процесів для бізнесів.

Серед цікавих фічей я б зазначив єдину фінансову стрічку, що дозволяє користувачам бачити всю історію транзакцій в зручному форматі, без необхідності перемикатися між різними картками.

Для бізнес-клієнтів важливою функцією є автоматична перевірка отримувачів платежу на ризик-фактори. Ця функція підвищує безпеку та впевненість у кожній транзакції, попереджаючи клієнта про потенційний ризик, якщо такий є.

Також банківський застосунок має пропонувати не тільки зручність та якість, але й унікальні вигоди для користувачів. І ми пропонуємо низку вигід для всіх типів клієнтів. Для фізичних осіб це:

Картка з вигідним кешбеком — одразу після відкриття картки «Стартова» для фізосіб починає діяти рекордний кешбек 30% на перші 30 днів, який нараховується практично на всі категорії покупок. Після закінчення дії 30% кешбеку вмикається постійний кешбек 1% без обмежень на суму накопичення.

— одразу після відкриття картки «Стартова» для фізосіб починає діяти рекордний кешбек 30% на перші 30 днів, який нараховується практично на всі категорії покупок. Після закінчення дії 30% кешбеку вмикається постійний кешбек 1% без обмежень на суму накопичення. Кредитний ліміт, який ми підвищили до 300 000 грн, із найдовшим на ринку пільговим періодом на покупки — до 92 днів. А також довгий грейс-період на зняття готівки та P2P перекази, який триває до 62 днів.

із найдовшим на ринку пільговим періодом на покупки — до 92 днів. А також довгий грейс-період на зняття готівки та P2P перекази, який триває до 62 днів. Депозити онлайн з вигідними ставками, які можна відкрити та поповнити через застосунок.

Для бізнесу ми пропонуємо безкоштовне відкриття та обслуговування рахунків протягом першого року, щоб користувачі могли оцінити зручність застосунку. Крім того, юридичні особи та ФОП отримують ряд безкоштовних послуг: бізнес-картка, картка для особистих потреб, бюджетні платежі, поповнення рахунку та перекази на всі рахунки в Alliance bank, а також можливість зняття готівки з мінімальною комісією — лише 1%.

Ми бачимо, як банки додають у застосунок різні персональні «фішки», які роблять взаємодію особливо приємною для користувачів. Розкажіть про такі функції в застосунку Alliance.

Дійсно, наразі користувачі цінують не лише функціональність застосунку, а й фічі для персоналізації. Ми вже ввели кілька елементів, які дозволяють користувачу налаштувати застосунок під себе.

Один із таких елементів персоналізації — це можливість створити унікальну аватарку при реєстрації: під час віддаленої ідентифікації ми робимо фото клієнта і за допомогою ШІ створюємо аватарку в стилі Alliance. Окрім цього, користувачі можуть налаштовувати віджети для карток, обираючи візуальні теми зі спеціально розробленої галереї, та змінювати назви карток на власний смак — це надає банкінгу елемент індивідуальності.

Як забезпечується підтримка користувачів у застосунку Alliance? Які методи використовуються, щоб вирішувати їхні запити швидко та ефективно?

Ми вирішили піти шляхом живого діалогу зі спеціалістами банку. На етапі запуску це важливо, адже це дає нам змогу збирати реальні кейси і спілкування з клієнтами, що стане основою для навчання нашого штучного інтелекту в майбутньому.

Стратегічно ми готуємось використовувати AI для автоматизації певних завдань у підтримці, але без втрати індивідуального підходу, адже штучний інтелект зможе допомагати операторам готувати точні й персоналізовані відповіді. Ми прагнемо міксувати автоматизацію та людське спілкування, щоб у майбутньому підвищити швидкість та якість сервісу, не втрачаючи людського фактору.

Які нові функції плануються в найближчому майбутньому? Як ви бачите розвиток застосунку?

Ми фокусуємось на введенні функцій, які вкрай важливі для клієнтів і вже стали мастхевом на ринку. Для фізичних осіб це буде можливість здійснювати комунальні платежі, а також запуск унікального продукту BNPL — оплати частинами, що дозволить оптимізувати витрати. Ми працюємо над новим зарплатним функціоналом для бізнесу, а також введенням валютообмінних операцій для обох категорій клієнтів.

Також один із наших планів для бізнес-клієнтів на найближче майбутнє — це матриця повноважень у застосунку. Матриця повноважень — це можливість для керівника підприємства делегувати деякі функції з управління платежами та рахунками третім особам. Адже головна задача директора — займатися бізнесом і приносити компанії прибуток. Рутинні завдання, такі як здійснення платежів і сплата податків, краще делегувати. Матриця повноважень дасть змогу передавати право управління рахунком, право здачі виручки та право створення платежів іншим особам.

Цей функціонал буде доступний безпосередньо в застосунку, а сам процес делегування триватиме не більше хвилини. Керівник зможе підключити не одну довірену особу, а кілька. Наприклад, головному бухгалтеру можна делегувати підтвердження платежів (через push-повідомлення), а іншій довіреній особі — створення цих платежів. А якщо у бізнесу є спеціаліст, який займається збором виручки на торговельних точках офлайн, то йому можна делегувати право здавати виручку.

Щодо масштабування, ми готуємо застосунок до значного зростання бази користувачів. І саме зараз, на початку грудня, ми відновлюємо нашу реферальну програму. Її дуже очікували користувачі — адже це можливість запрошувати друзів до застосунку, а банк нараховуватиме за це грошовий бонус як клієнту, так і запрошеному другу.

Як приймаються рішення про впровадження нових функцій та технологій у застосунок Alliance?

Рішення базуються на аналізі реальних потреб клієнтів. Якщо бачимо, що функція потрібна багатьом користувачам — тоді це аргумент для впровадження її на глобальному рівні. Якщо ж це унікальна потреба, пропонуємо індивідуальне VIP-обслуговування, щоб максимально відповідати очікуванням клієнта. Цей баланс дає змогу і масштабуватися, і підтримувати високу якість обслуговування, орієнтуючись на дійсно актуальні потреби наших користувачів.

Встановити застосунок Alliance та оцінити його функціонал можна за посиланнями: App Store або Google Play. Більше новин та анонсів оновлень про застосунок публікуються в Telegram-каналі Alliance, на сайті та офіційних сторінках банку в соціальних мережах.

Alliance bank За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.