Переселенці масово стикаються з невиплатою коштів на проживання — Finance.ua

Переселенці масово стикаються з невиплатою коштів на проживання Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Переселенці масово стикаються з невиплатою коштів на проживання

До Офісу Омбудсмана часто звертаються внутрішньо переміщені особи, які не отримують належних їм виплат на проживання.

Про це сказано в повідомленні на Facebook-сторінці відомства.

«Так, лише впродовж січня за результатами розгляду 316-ти звернень було поновлено право на такі виплати для 277 ВПО», — зазначають в Офісі Омбудсмана.

У чому причини

Найпоширенішими причинами неотримання допомоги на проживання ВПО називають технічну несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) та виявлення помилки в персональних даних одержувача, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) або категорії одержувача (працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю).

Як діяти переселенцю

Якщо після подання заяви через місяць її не було отримано, переселенцям потрібно звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО.

Якщо розв’язати проблему не вдалось, треба звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0800501720;

за тел. 044-299-74-08.

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